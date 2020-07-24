Общество

ТАССТАСССуд в Москве огласит приговор по делу «Нового величия» 6 августа

Люблинский суд Москвы огласит приговор по делу "Нового величия" 6 августа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Подсудимые по делу «Нового величия» выступили с последним словом

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Приговор по делу «Нового величия» объявят 6 августа

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«Новое величие» и незаконный арсенал следствия. Процесс завершен. Названа дата приговора. Защита перечислила все нестыковки и нарушения в уголовном деле

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Фигурант дела «Нового величия» Руслан Костыленков попросил суд об оправдании или снисхождении

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Фигуранты дела «Нового величия» в последнем слове не признали вину

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Суд в Москве огласит приговор по делу «Нового величия» 6 августа

ТАСС08:59

На процессе по делу «Нового величия» завершились прения сторон

Эхо Москвы09:31
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Опубликован тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты»

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Общество

Торговые центры и рестораны Петербурга возвращаются к работе с 27 июля

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Происшествия

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Общество

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Футбол

Исполком РФС утвердил календарь ФНЛ с 22 участниками чемпионата

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил состав участников чемпионата ФНЛ и календарь на сезон-2020/21, сообщается в Telegram-канале организации.
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Больше всего россияне ждут полетов в Турцию, Белоруссию и Египет

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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

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В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский»

В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля.
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Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
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Власти Мурманской области приняли решение продлить режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, сообщил оперштаб региона.
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Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
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