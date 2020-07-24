Люблинский суд Москвы огласит приговор по делу "Нового величия" 6 августа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд в Москве огласит приговор по делу «Нового величия» 6 августа

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