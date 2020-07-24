Общество
ТАСССуд в Москве огласит приговор по делу «Нового величия» 6 августа
Люблинский суд Москвы огласит приговор по делу "Нового величия" 6 августа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Кино
Опубликован тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты»
Evo-rus.com 06:22
Общество
Торговые центры и рестораны Петербурга возвращаются к работе с 27 июля
С понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, рестораны и кафе Петербурга.
Телеканал Санкт-Петербург 09:51
Происшествия
В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле
Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:49
Общество
Результаты ЕГЭ по химии обещали трактовать в пользу выпускников
Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, который показался выпускникам слишком сложным, будут трактовать в пользу ученика.
Lenta.ru 09:52
Общество
Правительство РФ вводит особый порядок по оплате отелей и турпоездок
В течение двух месяцев с даты публикации документов туроператоров обяжут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку или предложить клиенту новую до конца будущего года.
Русский Запад 08:24
Общество
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище переустановили голову
Сообщается, что скульптуре переустановили голову. Скульптор Александр Рукавишников создал памятник в 1985 году.
ТК Звезда 04:58
Политика
Путин рассказал Трампу о мерах борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, о чем конкретно шла речь в телефонном разговоре президентов России и США, в той части, которая касалась коронавируса.
Российская газета 06:30
Общество
«Аэрофлот» с 1 августа возобновит полеты в Лондон и Стамбул
Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 августа начнет регулярные полеты в Стамбул и Лондон.
Известия 08:34
Общество
В Москве суд заочно арестовал молдавского политика Усатого
По данным агентства, в конце апреля МВД России сообщило о заочном предъявлении Усатому обвинения по делу о выводе из России (совместно с молдавским политиком Владимиром Плахотнюком) 500 млрд рублей.
RT на русском 09:41
Футбол
Исполком РФС утвердил календарь ФНЛ с 22 участниками чемпионата
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил состав участников чемпионата ФНЛ и календарь на сезон-2020/21, сообщается в Telegram-канале организации.
РИА Новости 07:37
Путешествия
С начала туристического сезона в Крым приехал 1 млн туристов
RT на русском 05:25
Путешествия
Больше всего россияне ждут полетов в Турцию, Белоруссию и Египет
Московский Комсомолец 08:06
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
РИА Новости 06:20
Общество
В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский»
В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля.
Известия вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева решила рассказать своим подписчикам о том, как именно ей удалось похудеть на 10 килограмм.
Live24 09:03
Путешествия
Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию
Российские туроператоры начали продажу туров в Турцию. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
BFM.ru 09:50
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
Путешествия
Просите номер без кондиционера: новые правила посещения Турции для российских туристов
Российские туристы прежде могли добираться до курорта через Минск.
V1.ru 09:13
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 00:19
Общество
В Мурманской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Власти Мурманской области приняли решение продлить режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, сообщил оперштаб региона.
РИА Новости 09:10
Общество
В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска
На субботу, 25 июля, в Хабаровске анонсирована очередная массовая акция.
Коммерсантъ 03:22
Единоборства
Александр Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее Магомеда Исмаилова
38-летний Емельяненко показал 117,1 кг, а 34-летний Исмаилов — 94,6 кг. 38-летний Емельяненко в ММА провел 36 боев, в которых он одержал 28 побед, в том числе 20 нокаутом.
Спорт-Экспресс вчера в 02:54
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова увезла сына Тимати из России
Анастасия Решетова в своем Инстаграме рассказала о том, что впервые сходила на пляж с сыном Тимати.
Вести Подмосковья 02:49
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Происшествия
На Кубани за сутки выявлено 90 носителей коронавируса
Краснодар, 24 июля 2020, 10:54 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:54
Происшествия
Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае
В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства.
Интерфакс 07:19
Общество
Бабарико предъявили обвинение в получении взятки
Как сообщила белорусская генпрокуратура, Бабарико обвиняют в получении взятки в особо крупом размере в составе организованной группы.
Московский Комсомолец 09:54
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23