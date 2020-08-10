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Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Мировой суд Москвы оштрафовал Google LLC на 1,5 млн рублей за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией запрещенного в России контента.
Интерфакс04:47
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РБК

Московский суд оштрафовал Google на 1,5 млн руб

РБК05:31
Комсомольская правда

В России компанию Google оштрафовали на 1,5 миллиона рублей

Комсомольская правда05:05
RT на русском

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

RT на русском04:41
Интерфакс

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Интерфакс04:47
РИА Новости

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 миллиона рублей

РИА Новости04:34
Коммерсантъ

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Коммерсантъ04:33
ТАСС

Google оштрафовали в России на 1,5 млн рублей

ТАСС04:20

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Интерфакс02:24
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Германия заявила, что выборы в Белоруссии не были демократичными

Германия считает, что на президентских выборах в Белоруссии не соблюдались минимальные демократические стандарты и осуждает применение силы против демонстрантов, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Газета.Ru06:00
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