Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей
Смотрите также
Газизов: «Спартак» выступит с заявлением
Адвокат Ефремова заявил о резком ухудшении состояния здоровья актера
Люди в Минске выходят на улицы — с итогами выборов перегнули палку
Глава Роскосмоса Рогозин допустил существование внеземной жизни
Соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК Белоруссии
В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов
В Москве начался суд над младшей из сестер Хачатурян
Новая Skoda Octavia появится в России осенью
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
ЦБ РФ продлил для банков послабления по резервам до конца года
Юрий Гальцев сменил имидж ради молодой избранницы
Лукашенко объяснил отключение интернета в Белоруссии
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Су-27 вновь перехватил истребители США над Черным морем
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
Считавшийся погибшим участник протеста в Минске выжил
Раскрыто местонахождение задержанного в Минске российского журналиста
Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
Соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК Белоруссии
В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Газизов: «Спартак» выступит с заявлением
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
МИД Польши ответил на обвинения Лукашенко в руководстве протестами
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
ЦБ РФ продлил для банков послабления по резервам до конца года
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Адвокат Ефремова заявил о резком ухудшении состояния здоровья актера
Раскрыто местонахождение задержанного в Минске российского журналиста
Считавшийся погибшим участник протеста в Минске выжил
Kia объявила российские цены на новый седан K5
Программа кешбэка за туры по РФ стартует в ночь на 21 августа
Мировой суд в Москве принял решение оштрафовать на 1,5 млн рублей компанию Google за некачественную фильтрацию в поисковой системе запрещённого контента. Об этом в информирует ТАСС со ссылкой на суд.В источнике
С чего всё началось
Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей
Мировой суд Москвы оштрафовал Google LLC на 1,5 млн рублей за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией запрещенного в России контента.
Интерфакс04:47
Подробнее о событии