Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
RT на русском
RT на русском

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Мировой суд в Москве принял решение оштрафовать на 1,5 млн рублей компанию Google за некачественную фильтрацию в поисковой системе запрещённого контента. Об этом в информирует ТАСС со ссылкой на суд.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Мировой суд Москвы оштрафовал Google LLC на 1,5 млн рублей за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией запрещенного в России контента.
Интерфакс04:47
Подробнее о событии
РИА Новости

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 миллиона рублей

РИА Новости04:34
Эхо Москвы

В Москве мировой суд оштрафовал компанию Google на полтора миллиона рублей

Эхо Москвы05:06
Интерфакс

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Интерфакс04:47
RT на русском

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

RT на русском04:41
РБК

Московский суд оштрафовал Google на 1,5 млн руб

РБК05:31
Коммерсантъ

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Коммерсантъ04:33
ТАСС

Google оштрафовали в России на 1,5 млн рублей

ТАСС04:20

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
498

Maserati представила обновленные седаны Trofeo Ghibli и Quattroporte

Maserati оснастила свои Ghibli и Quattroporte 3,8-литровым бензиновым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 572 л.с. Trofeo — самые быстрые серийные автомобили Maserati на сегодняшний день, способные развивать максимальную скорость 327 км/ч.
Avtovesti.com09:24

Писатель Крапивин повторно госпитализирован после лечения пневмонии

Советский и российский писатель Владислав Крапивин повторно доставлен в больницу после того, как 7 августа завершил лечение пневмонии, сообщила командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
News.ru05:38
32