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Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Мировой суд в Москве принял решение оштрафовать на 1,5 млн рублей компанию Google за некачественную фильтрацию в поисковой системе запрещённого контента. Об этом в информирует ТАСС со ссылкой на суд.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Впервые Google был оштрафован в ноябре 2018 года на 500 тыс. рублей за отказ подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи. Повторный штраф компании был выписан в июле 2019 на сумму 700 тыс. рублей.
Интерфакс04:47
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РБК

Московский суд оштрафовал Google на 1,5 млн руб

РБК05:31
ТАСС

Google оштрафовали в России на 1,5 млн рублей

ТАСС04:20
Интерфакс

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Интерфакс04:47
RT на русском

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

RT на русском04:41
РИА Новости

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 миллиона рублей

РИА Новости04:34
Коммерсантъ

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Коммерсантъ04:33
Эхо Москвы

В Москве мировой суд оштрафовал компанию Google на полтора миллиона рублей

Эхо Москвы05:06

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