Происшествия
ИзвестияСуд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря
Басманный суд Москвы еще на три месяца продлил арест бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации убийств. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 3 сентября.
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Кино
Вышел второй трейлер фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Moi-portal.ru 08:30
Общество
Ефремов в последнем слове прочитал стихи, посвященные погибшему в ДТП
Обвиняемый в смертельном ДТП Михаил Ефремов выступил в Пресненском суде Москвы с последним словом.
Аргументы недели 11:59
Культура
Восемь граффити украсят трассу «Таврида», по которой проехался Путин
Шесть подпорных стен на участках трассы "Таврида" в Крыму в ближайшее время будут украшены граффити, две стены уже разрисованы резидентами фестиваля "Таврида-АРТ", сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
РИА Новости 11:51
Политика
Киев отверг обвинения Лукашенко во вмешательстве в дела Белоруссии
МИД Украины отверг прозвучавшие со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко 3 сентября обвинения во вмешательстве во внутренние дела его страны.
Известия 09:55
Экономика
В России пенсионерам предложили выплачивать по 75 тысяч рублей
По 75 тысяч рублей предложили выплатить российским пенсионерам единовременно, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.С такой инициативой выступил кандидат экономических наук, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Уфимские Заметки 03:38
Происшествия
Защита Ефремова выступила за приговор без лишения свободы
Адвокат считает, что суд должен вынести наказание Ефремову без лишения свободы.
Evo-rus.com 10:45
Культура
Принц Гарри и Меган Маркл подписали многолетний контракт с Netflix
В мае 2018 года многолетний договор со стриминговым сервисом Netflix заключила другая именитая чета - экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель.
Газета.Ru 07:07
Футбол
Источник: Хедирой интересуется «Зенит»
Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах полузащитника туринского «Ювентуса» Сами Хедиры.
RT на русском 12:00
Культура
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
Артист появился на свет 13 июля 1944 года в российской столице. Он был профессором, театральным педагогом и актером театра и кино.
Evo-rus.com вчера в 08:56
Наука
Самый древний из известных анатомических атласов был создан в Китае
Ученые из США и Великобритании, занимавшиеся изучением древнего манускрипта, найденного полвека назад в гробнице в Китае, уверяют, что в их руках оказался самый древний из известных анатомических атласов, которому около 2,2 тысячи лет.
Vevby.ru 11:41
Футбол
Семин опроверг информацию о том, что может возглавить «Ротор»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не ведет переговоров с руководством волгоградского «Ротора» о должности главного тренера.
МК-Спорт 09:58
Авто
Hyundai рассекретил новый кроссовер Hyundai Tucson четвертой генерации
Корейский концерн Hyundai обнародовал тизеры кроссовера Hyundai Tucson четвертого поколения.
Новые автомобили 06:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей Лизу и Гарри в школу
Дети примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина Лиза и Гарри посетили школьную линейку в День знаний.
iReactor 01 сентября в 08:05
Политика
В бундестаге оценили слова Меркель о ситуации с Навальным
Глава ФРГ Ангела Меркель призывает провести расследование инцидента с Навальным и не проявляет поспешного осуждения российских властей, заявил вице-президент бундестага Вольфганг Кубики, сообщает RT.
Городовой 11:53
Политика
Песков: ФРГ не информировала РФ о медицинских выводах по Навальному
Песков отметил, что Москва не располагает сведениями об "отравлении" блогера. В конце августа самочувствие Навального резко ухудшилось.
ПолитРоссия вчера в 10:18
Кино
В Италии стартовал 77 Венецианский фестиваль
В Италии открылся 77 Венецианский кинофестиваль, 2 сентября сообщает пресс-служба мероприятия.
ИА Красная Весна 11:16
Хоккей
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости 10:15
Происшествия
В Вологодской области погибла девочка, пытавшаяся защитить свою мать
Житель Вологодской области подозревается в том, что зарезал супругу и пытавшуюся ее защитить пятилетнюю дочь женщины, заведено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 11:34
Армия и оружие
Украина намерена создать боевые вертолёты «Киборг»
Киев, 3 сентября 2020, 14:34 — REGNUM В настоящее время Украиной ведётся разработка лёгких боевых вертолётов ВМ-4, боевая версия которых носит называние «Киборг», и она будет, по мнению разработчиков, эффективна как против пехоты, так и против танков.
REGNUM 07:34
Шоу-бизнес
Ирину Шейк осудили в Сети за слишком откровенный наряд
Пользователей социальных сетей немного смутил откровенный образ модели, и они незамедлительно обругали ее в комментариях под фото.
Родной город 06:00
Политика
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты.
RT на русском 10:17
Политика
Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян
Как уточняется, 11 сенаторов попросили Мнучина «немедленно» ввести санкции против ряда россиян.
RT на русском 12:09
Политика
Захарова заявила, что Варшава продолжает вмешиваться в дела Белоруссии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что польские власти продолжают вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, финансируя оппозицию, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:10
Кино
Создатели «Игры престолов» снимут сериал про инопланетян для Netflix
Как сообщает Deadline, шоураннеры сериала «Игра престолов» Д.Б. Уайсс и Дэвид Бениофф займутся созданием фантастического сериала по мотивам трилогии The Three-Body Problem («Задача трех тел»).
RuNews24.ru 05:50
Происшествия
Ростовская полиция приступила к поискам фельдшера-зомби
Полиция Ростова-на-Дону ищет пранкера, который ездил загримированным под зомби и в костюме фельдшера на машине "скорой помощи" и пугал прохожих.
Anews 08:07
Политика
Лукашенко попал в базу данных «Миротворца»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в базу данных сайта «Миротворец». Информация об этом опубликована на сайте проекта.
Lenta.ru 11:43
Футбол
Артуро Видаль уйдёт из «Барселоны» бесплатно
«Барселона» бесплатно отпустит чилийского полузащитника Артуро Видаля, утверждает Sport.es.
Чемпионат 12:04
Общество
Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов
Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUM вчера в 05:13
Политика
Лукашенко отправил в отставку главу Совбеза Белоруссии и главу КГБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку главу Совбеза страны Андрея Равкова и главу КГБ Валерия Вакульчика.
ТК Звезда 05:18