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Известия
Известия

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Басманный суд Москвы еще на три месяца продлил арест бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации убийств. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 3 сентября.В источнике
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Коммерсантъ

Экс-губернатор Хабаровского края проведет под арестом еще три месяца

Коммерсантъвчера в 15:58
Известия

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Известиявчера в 10:54
ТАСС

Суд продлил срок ареста Фургала до 9 декабря

ТАССвчера в 10:41
Интерфакс

Суд в Москве оставил Фургала в СИЗО до декабря

Интерфаксвчера в 10:48
РБК

Суд продлил арест экс-губернатору Фургалу

РБКвчера в 10:44
РИА Новости

Суд продлил арест Фургалу до декабря

РИА Новостивчера в 10:44
RT на русском

Суд продлил арест Фургалу до декабря

RT на русскомвчера в 10:52

Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову данные, согласно которым становится ясно, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального было фальсификацией.
News.ruвчера в 08:44
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ЕС не исключил принятие санкций в связи с ситуацией вокруг Навального

ЕС призывает к международному ответу на ситуацию с Алексеем Навальным и оставляет за собой право на введение санкций по этому поводу, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
RT на русскомвчера в 14:35
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В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
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Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального

Сабаев отметил, что после того как Навального с самолета доставили в больницу, у пациента в первую очередь наблюдались метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями, к которым относится отравляющее вещество «Новичок».
URA.Ruвчера в 15:58
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Байден возмущен случаями мародерства и поджогов на протестах в США

Выступая перед жителями Кеноши в штате Висконсин, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден резко раскритиковал случаи мародерства и поджогов на протестах.
Московский Комсомолецвчера в 16:27

В МИД Украины заявили, что дипотношения с РФ сводятся к обмену нотами

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба описал дипломатические отношения с Россией как почти отсутствующие - он утверждает, что между Россией и Украиной нет, "по сути, никаких" дипломатических контактов.
РЕН ТВвчера в 10:34

Military Watch назвал преимущество новых российских десантных кораблей

Помимо собственно десантных операций, "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" смогут бороться с кораблями и подводными лодками противника, выполнять спасательные операции и служить плавучими госпиталями.
Российская газетавчера в 03:33
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Судья ошибочно назначил «Ротору» пенальти в матче со «Спартаком»

3 сентября экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела просьбу клуба «Ротор» оценить работу арбитра Алексея Сухого во время домашнего матча со «Спартаком» (г. Москва) 26 августа.
НовостиВолгограда.рувчера в 11:22
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ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube

По данным управления ФАС, на YouTube-канале блогера опубликовано видео от 24 октября 2019 года под названием «Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви/ Сальтуха в 67/AGENTSHOW 2.0», в котором, утверждает служба, содержится реклама итальянского вермута.
РБКвчера в 15:38
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