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Известия
Известия

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Басманный суд Москвы еще на три месяца продлил арест бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации убийств. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 3 сентября.В источнике
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Известия

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Известия10:54
RT на русском

Суд продлил арест Фургалу до декабря

RT на русском10:52
ТАСС

Суд продлил срок ареста Фургала до 9 декабря

ТАСС10:41
Коммерсантъ

Суд продлил арест Фургала

Коммерсантъ10:45
РБК

Суд продлил арест экс-губернатору Фургалу

РБК10:44
РИА Новости

Суд продлил арест Фургалу до декабря

РИА Новости10:44
Интерфакс

Суд в Москве оставил Фургала в СИЗО до декабря

Интерфакс10:48

«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

Арбитр отказался от судейства после ошибки в матче «Спартак» — «Сочи»

9 августа Еськов работал в качестве видеоассистента на матче первого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Сочи» (2:2). Столичный клуб упустил победу на последних минутах из-за ошибки Еськова и главного арбитра Василия Казарцева, назначивших пенальти.
РБК спорт08:55

В Вашингтоне от Вучича потребовали признания независимости Косово

Министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что от президента республики Александра Вучича на переговорах в Вашингтоне потребовали признать независимость Косово, сообщает газета "Вечерние новости".
Газета.Ru13:35
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Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito

Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства.
BFM.ru06:48
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