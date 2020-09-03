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Известия
Известия

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Басманный суд Москвы еще на три месяца продлил арест бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации убийств. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 3 сентября.В источнике
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РБК

Суд продлил арест экс-губернатору Фургалу

РБКвчера в 10:44
Известия

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Известиявчера в 10:54
RT на русском

Суд продлил арест Фургалу до декабря

RT на русскомвчера в 10:52
Интерфакс

Суд в Москве оставил Фургала в СИЗО до декабря

Интерфаксвчера в 10:48
Коммерсантъ

Экс-губернатор Хабаровского края проведет под арестом еще три месяца

Коммерсантъвчера в 15:58
РИА Новости

Суд продлил арест Фургалу до декабря

РИА Новостивчера в 10:44
ТАСС

Суд продлил срок ареста Фургала до 9 декабря

ТАССвчера в 10:41

Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального

Сабаев отметил, что после того как Навального с самолета доставили в больницу, у пациента в первую очередь наблюдались метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями, к которым относится отравляющее вещество «Новичок».
Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального
URA.Ruвчера в 15:58
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«Цена пенальти»: сборная России показала травмированную ногу Бакаева

В матче первого тура группового этапа Лиги наций сборная России на своем поле выиграла у Сербии со счетом 3:1. Первый гол забил капитан национальной команды Артем Дзюба, реализовавший пенальти.
Бомбардир.ру17:52

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газетавчера в 04:50
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Ослабление рубля усилил «Новичок»

Рубль негативно отреагировал на заявление официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, что Алексея Навального отравили в РФ веществом из группы «Новичок» нервно-паралитического действия.
REGNUMвчера в 01:08

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАССвчера в 03:21
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Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactorвчера в 07:41
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новостивчера в 10:15
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Отстраненный от детского «Евровидения» Максим Ткачук снова спел «Смуглянку» и получил квартиру в Одессе

Сирота Максим Ткачук, которому Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала в участии в детском «Евровидении», выступил на гала-концерте в честь 226-летия Одессы.
Украина.рувчера в 03:18