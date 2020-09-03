Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря
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Басманный суд Москвы еще на три месяца продлил арест бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации убийств. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 3 сентября.В источнике
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