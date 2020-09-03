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Известия
Известия

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Басманный суд Москвы еще на три месяца продлил арест бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации убийств. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 3 сентября.В источнике
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Коммерсантъ

Экс-губернатор Хабаровского края проведет под арестом еще три месяца

Коммерсантъвчера в 15:58
Lenta.ru

Обвиненного в организации убийств Фургала оставили в СИЗО до декабря

Lenta.ruвчера в 10:50
ТАСС

Суд продлил срок ареста Фургала до 9 декабря

ТАССвчера в 10:41
РИА Новости

Суд продлил арест Фургалу до декабря

РИА Новостивчера в 10:44
РЕН ТВ

Суд продлил до декабря арест Фургалу

РЕН ТВвчера в 10:42
Интерфакс

Суд в Москве оставил Фургала в СИЗО до декабря

Интерфаксвчера в 10:48
Интерфакс - Россия

Следствие просит продлить арест полицейским из «дела Голунова» до 7 декабря

Интерфакс - Россия2 сентября в 07:01

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай.
Российская газетавчера в 04:55
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Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live242 сентября в 12:20
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газетавчера в 04:50
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Путин выделит 7,4 миллиарда рублей на водоснабжение Севастополя

По словам Михаила Развожаева для решения проблемы водоснабжения Севастополю необходимы дополнительно 7 миллиардов 400 миллионов рублей, из которых более 3 миллиардов 600 миллионов следует направить на капитальный ремонт сетей водоснабжения, водопотери на которых составляют более 40%, ещё 3 миллиарда 800 миллионов рублей – на переброску воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище.
Независимое телевидение Севастополя2 сентября в 10:47
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Спасатели отправились к острову Шикотан на поиски пропавших студентов

Спасатели МЧС выдвинулись на плашкоуте из порта Южно-Курильска к соседнему курильскому острову Шикотан для спасения пропавших студентов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области в пятницу, 4 сентября.
Известия21:13
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В Новосибирске в центре реабилитации насильно удерживали 40 человек

Центр реабилитации алкоголиков и наркоманов, где насильно удерживали 40 человек, закрыли правоохранители в Новосибирске, арестованы директор и два сотрудника, сообщает в четверг следственное управление СК России по Новосибирской области.
РИА Новостивчера в 07:38
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Симптомы опухоли, которые нельзя игнорировать, назвал онколог Осминин

Сергей Осминин – хирург-онколог клиники факультетской хирургии № 1 Сеченовского университета, доцент, кандидат медицинских наук – перечислил некоторые опасные симптомы, которые стоит вовремя распознать для выявления онкологии.
ToDay News Ufaвчера в 08:09
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