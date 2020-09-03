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Известия
Известия

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Басманный суд Москвы еще на три месяца продлил арест бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации убийств. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 3 сентября.В источнике
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Коммерсантъ

Экс-губернатор Хабаровского края проведет под арестом еще три месяца

Коммерсантъвчера в 15:58
Известия

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Известиявчера в 10:54
ТАСС

Суд продлил срок ареста Фургала до 9 декабря

ТАССвчера в 10:41
Интерфакс

Суд в Москве оставил Фургала в СИЗО до декабря

Интерфаксвчера в 10:48
РБК

Суд продлил арест экс-губернатору Фургалу

РБКвчера в 10:44
РИА Новости

Суд продлил арест Фургалу до декабря

РИА Новостивчера в 10:44
RT на русском

Суд продлил арест Фургалу до декабря

RT на русскомвчера в 10:52

Школьные собрания в Приангарье начнут проводить с медиками

Предполагается, что на этих встречах врачи будут объяснять преподавателям и родителям учащихся, как необходимо соблюдать все меры профилактики против распространения новой коронавирусной инфекции.
Байкал24вчера в 03:07
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В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube

По данным управления ФАС, на YouTube-канале блогера опубликовано видео от 24 октября 2019 года под названием «Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви/ Сальтуха в 67/AGENTSHOW 2.0», в котором, утверждает служба, содержится реклама итальянского вермута.
РБКвчера в 15:38
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом

В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.
ТАСС19:01
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