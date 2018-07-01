Политика

ВедомостиВедомостиФонд Навального подал иск к Путину

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину. Фонд просит признать президента виновным в уклонении от своих конституционных обязанностей по защите прав граждан.
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Суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину

Ведомости09:32

Кто подавал в суд на Владимира Путина

Коммерсантъ07:17

Обсуждать иск ФБК к Путину преждевременно, заявил Песков

РИА Новости05:01

В Кремле прокомментировали иск ФБК к Путину

RT на русском06:04

Песков отказался комментировать иск ФБК к Путину

Интерфакс05:27

ФБК подал иск к Владимиру Путину

Дождь07:06

У Кремля нет позиции по иску Навального в отношении Путина

ТАСС04:53
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Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Политика

Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
ТАСС 06:37
Общество

Госдума упростила взыскание зарплат с работодателей-должников

Госдума приняла в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу о взыскании долга по зарплате с работодателя во внесудебном порядке.
РБК 08:14
Экономика

Госдума одобрила статус опорного оборонного банка для ПСБ

Законопроект наделяет ПСБ (на 100% принадлежит Росимуществу) статусом опорного банка для оборонно-промышленного комплекса, а также позволяет государству определять объем контрактов по гособоронзаказу, банковским сопровождением которых будет заниматься ПСБ.
РБК 09:41
Транспорт

Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру

Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
РИА Новости 08:30
Авто

Кроссовер Mercedes-Maybach GLS сохранил кузов донора

Если седан Mercedes-Maybach отличается от донора габаритами и конструкцией кузова, то кроссовер Mercedes-Maybach GLS получил то же металлическое тело, что и у исходного «джи-эль-эса».
Драйв 07:06
Политика

В ВМС Украины обвинили Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко прокомментировал возвращение Россией задержанных в Керченском проливе кораблей и обвинил Москву в «варварском отношении» к ним.
Известия вчера в 17:00
Футбол

Бывший футболист «Спартака» Кульков перенёс 14-часовую операцию

News.ru 08:45
Политика

Видео с военным из РФ в Сербии было сделано несколько лет назад

Видеозапись, на которой запечатлена передача денег российским военным вероятному сербскому агенту, сделали несколько назад.
News.ru 03:34
Футбол

AS: Зидан отстранит Бэйла от тренировок с основой «Реала»

По сведениям испанского сайта As.com главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отстранит нападающего от тренировок с основным составом команды.
Bobsoccer вчера в 10:44
Технологии

Павел Дуров советует удалить WhatsApp

20 ноября создатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp из-за обнаруженных в мессенджере многочисленных уязвимостей, передает ТАСС.
Computerworld Россия 03:36
Общество

Минздрав отложил вступление нового порядка медосмотра для водителей

В Министерстве здравоохранения приняли решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей.
МОЁ! Оnline Воронеж 07:09
Общество

Автомобилистов смогут лишать водительских прав без суда

Российских автомобилистов могут начать лишать водительских прав без суда.
News.ru 04:18
Общество

В Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter

Российская газета 08:10
Здоровье

Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое

РИА Новости 19 ноября в 09:12
Футбол

Джано тренировался в общей группе «Спартака» перед матчем с «Уралом»

Спорт-Экспресс 09:25
Культура

На Первом стартовал сериал «Ничто не случается дважды»

На Первом канале стартовал украинский сериал "Ничто не случается дважды". Действие происходит в 90-е годы и наше время.
Piter.tv 19 ноября в 01:47
Армия и оружие

В США рассказали подробности испытаний последней версии танка «Абрамс» - M1A2 SEP V3

Во время испытаний экипаж танка M1A2 «Абрамс» SEP V3 получил задание по совершению марша на расстояние примерно 340 км по пересечённой местности.
Военное обозрение 06:53
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Политика

Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти

Владимир Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевых нефти и газа.
Piter.tv 00:06
Музыка

Американский режиссер снял в Екатеринбурге клип для «Курары»

Американский режиссер снял в Екатеринбурге клип для «Курары» В ролике музыканты едут на «Волге» мимо зданий в стиле советского модернизма, Белой башни и креста Покраса Лампаса.
Екатеринбург-ТВ 05:12
Общество

В Петрозаводске уволят назвавшую горожан «мразями» чиновницу

Известия 09:00
Общество

ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей

ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
БИЗНЕС Online 08:17
Происшествия

На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

В поселке Мосрентген Новомосковского административного округа загорелся жилой дом, на тушение пожара вылетел вертолет.
РБК 09:39
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась, что увела мужчину у Татьяны Навки

Певица Анна Семенович поучаствовала в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».
Газета Кемерова 00:59
Политика

Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией восприняла сообщения о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей.
РИА Новости 09:30
Общество

Козак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года

«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 08:27
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
РБК 19 ноября в 14:13
Политика

В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35

Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Известия 08:35
Армия и оружие

Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»

Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
Военное дело 08:03
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