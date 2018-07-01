Политика
ВедомостиФонд Навального подал иск к Путину
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину. Фонд просит признать президента виновным в уклонении от своих конституционных обязанностей по защите прав граждан.
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Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Политика
Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
Общество
Госдума упростила взыскание зарплат с работодателей-должников
Госдума приняла в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу о взыскании долга по зарплате с работодателя во внесудебном порядке.
Экономика
Госдума одобрила статус опорного оборонного банка для ПСБ
Законопроект наделяет ПСБ (на 100% принадлежит Росимуществу) статусом опорного банка для оборонно-промышленного комплекса, а также позволяет государству определять объем контрактов по гособоронзаказу, банковским сопровождением которых будет заниматься ПСБ.
Транспорт
Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру
Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
Авто
Кроссовер Mercedes-Maybach GLS сохранил кузов донора
Если седан Mercedes-Maybach отличается от донора габаритами и конструкцией кузова, то кроссовер Mercedes-Maybach GLS получил то же металлическое тело, что и у исходного «джи-эль-эса».
Политика
В ВМС Украины обвинили Россию в краже унитазов с задержанных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко прокомментировал возвращение Россией задержанных в Керченском проливе кораблей и обвинил Москву в «варварском отношении» к ним.
Политика
Видео с военным из РФ в Сербии было сделано несколько лет назад
Видеозапись, на которой запечатлена передача денег российским военным вероятному сербскому агенту, сделали несколько назад.
Футбол
AS: Зидан отстранит Бэйла от тренировок с основой «Реала»
По сведениям испанского сайта As.com главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отстранит нападающего от тренировок с основным составом команды.
Технологии
Павел Дуров советует удалить WhatsApp
20 ноября создатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp из-за обнаруженных в мессенджере многочисленных уязвимостей, передает ТАСС.
Общество
Минздрав отложил вступление нового порядка медосмотра для водителей
В Министерстве здравоохранения приняли решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей.
Общество
Автомобилистов смогут лишать водительских прав без суда
Российских автомобилистов могут начать лишать водительских прав без суда.
Общество
В Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter
Здоровье
Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое
Футбол
Джано тренировался в общей группе «Спартака» перед матчем с «Уралом»
Культура
На Первом стартовал сериал «Ничто не случается дважды»
На Первом канале стартовал украинский сериал "Ничто не случается дважды". Действие происходит в 90-е годы и наше время.
Армия и оружие
В США рассказали подробности испытаний последней версии танка «Абрамс» - M1A2 SEP V3
Во время испытаний экипаж танка M1A2 «Абрамс» SEP V3 получил задание по совершению марша на расстояние примерно 340 км по пересечённой местности.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Политика
Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти
Владимир Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевых нефти и газа.
Музыка
Американский режиссер снял в Екатеринбурге клип для «Курары»
Американский режиссер снял в Екатеринбурге клип для «Курары» В ролике музыканты едут на «Волге» мимо зданий в стиле советского модернизма, Белой башни и креста Покраса Лампаса.
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Происшествия
На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет
В поселке Мосрентген Новомосковского административного округа загорелся жилой дом, на тушение пожара вылетел вертолет.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что увела мужчину у Татьяны Навки
Певица Анна Семенович поучаствовала в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».
Политика
Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией восприняла сообщения о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей.
Общество
Козак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года
«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Политика
В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35
Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Армия и оружие
Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»
Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.