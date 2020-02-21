Политика

РБКРБКСуд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии за призывы к терактам на территории России, передает «РИА Новости».
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Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости06:12

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Суд в Москве заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к 6-ти годам колонии

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Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

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Суд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины

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Суд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины к шести годам колонии

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Экс-министр обороны Украины заочно приговорен к шести годам колонии за призывы к подрыву машин в Москве

Агентство Москва05:41

Экс-министра обороны Украины предложили посадить за призывы жечь машины в Москве

Lenta.ru03:56
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Курс доллара вырос на 6 копеек — до 64,26 рубля. Курс евро увеличился на 11 копеек и составил 69,33 рубля.
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Диссовет предложил лишить замглавы Минздрава Краевого ученой степени

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Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
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СМИ сообщили, сколько Уайлдер и Фьюри заработают на титульном бое

По информации источников, американец Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри гарантированно получат по 5 миллионов долларов в качестве гонорара за предстоящий титульный бой.
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Одна из участниц покорила сеть исполнением хита Леди Гаги Shallow.
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В городском морге Петербурга устроили вечеринку со стриптизом

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Украли у государства 40 миллионов рублей: Полицией ДНР задержаны представители министерства доходов и сборов Республики

Полиция ДНР задержала группу должностных лиц министерства доходов и сборов Республики по подозрению в махинациях на таможенных постах.
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Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
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Арбитр Владислав Безбородов признался, что ошибся в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо», не назначив пенальти в ворота красно-белых.
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Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену, — считает белорусский политик.
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Прокуратура Болгарии назвала имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан страны в 2015 году, следует из заявления ведомства.
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Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
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Пекин пообещал ликвидировать эпидемию коронавируса в Китае в марте

Территория Китая за исключением провинции Хубэй будет освобождена от коронавируса до конца февраля, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым.
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Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель

В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
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Космонавт Скрипочка сфотографировал редкие серебристые облака

Командир 62-го международного экипажа МКС запечатлел на фото серебристые облака.
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Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
РЕН ТВ 07:57
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Советский и украинский военнослужащий, украинский политик, депутат Верховной Рады Украины от блока «Наша Украина - Народная самооборона» и ВО «Батькивщина», министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция», кандидат в президенты Украины в 2010, 2014 и 2019 годах.
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