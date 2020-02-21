Политика
РБКСуд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии за призывы к терактам на территории России, передает «РИА Новости».
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Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.РИА Новости06:12
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