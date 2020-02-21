Политика

РИА НовостиРИА НовостиСуд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

Вторая идея Гриценко заключалась в том, что на каждый взрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе украинцы должны отвечать взрывами машин в Москве или Таганроге. Прокурор запрашивал для политика девять лет колонии, защита настаивала на оправдании.
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Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости06:12

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Суд в Москве заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к 6-ти годам колонии

Эхо Москвы06:30

Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины

Интерфакс05:59

Экс-министр обороны Украины заочно приговорен к шести годам колонии за призывы к подрыву машин в Москве

Агентство Москва05:41

Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

РИА Новости06:12

Суд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины к шести годам колонии

ТАСС05:41

Суд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины

РБК06:14

Экс-министра обороны Украины предложили посадить за призывы жечь машины в Москве

Lenta.ru03:56
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В Испании по запросу США задержали россиянку

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Анатолий Степанович Гриценко
Военный деятель
Советский и украинский военнослужащий, украинский политик, депутат Верховной Рады Украины от блока «Наша Украина - Народная самооборона» и ВО «Батькивщина», министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция», кандидат в президенты Украины в 2010, 2014 и 2019 годах.
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