Политика

РИА НовостиРИА НовостиСуд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

Вторая идея Гриценко заключалась в том, что на каждый взрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе украинцы должны отвечать взрывами машин в Москве или Таганроге. Прокурор запрашивал для политика девять лет колонии, защита настаивала на оправдании.
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Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости06:12

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Суд в Москве заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к 6-ти годам колонии

Эхо Москвы06:30

Экс-министр обороны Украины заочно приговорен к шести годам колонии за призывы к подрыву машин в Москве

Агентство Москва05:41

Суд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины

РБК06:14

Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

РИА Новости06:12

Суд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины к шести годам колонии

ТАСС05:41

Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины

Интерфакс05:59

Экс-министра обороны Украины предложили посадить за призывы жечь машины в Москве

Lenta.ru03:56
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:35, Ашберн
Армия и оружие

В Турции не намерены вступать в столкновение с Россией в Идлибе

Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар предупредил Россию, чтобы она не вмешивалась в действия турецких войск в сирийской провинции Идлиб.
Городовой вчера в 23:57
Происшествия

На Украине автобусы с эвакуированными из Уханя забросали камнями

Жители поселка Новые Санжары Полтавской области пытались блокировать въезд в местный медицинский центр семи автобусов, на которых на привезли эвакуированных из Китая украинцев из-за эпидемии коронавируса COVID-2019.
Газета.Ru вчера в 15:49
Армия и оружие

Шойгу вручил ордена трем военным вузам

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил трем прославленным военным вузам ордена Георгия Жукова и Михаила Кутузова за заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке квалифицированных военных кадров.
ТК Звезда 05:51
Общество

Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток

«Госпожа министр выехала», — сообщил директор, уточнив, что Скалецкая пробыла в медучреждении до двух часов ночи, общалась с персоналом и высказывала намерения вернуться в санаторий, чтобы пообщаться с эвакуированными из Уханя гражданами и «пройти процедуру обсервации».
Rusvesna.su 08:00
Общество

Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной

Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
КМВ Новости 03:30
Армия и оружие

Сирийская армия отбила очередную атаку протурецких боевиков в Идлибе

В восточной части провинции Идлиб военнослужащие сирийских правительственных войск остановили очередную попытку наступления оппозиционных сил, поддерживаемых Турцией.
Военное обозрение 08:26
Общество

Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили

Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин.
Известия 06:50
Происшествия

Коронавирус: в Екатеринбурге принудительно госпитализирована девочка

В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
REGNUM 07:13
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Происшествия

Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

Газета.Ru 08:15
Спорт

Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе при помощи снегохода

РИА Новости 02:29
Происшествия

В Китае произошел случай повторного заражения коронавирусом

В китайской провинции Сычуань обнаружен случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета People Daily.
Газета.Ru 06:38
Общество

Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова

Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Коммерсантъ 07:35
Политика

Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по Конституции

Что качается закона о выборах президента, закона о референдуме и других законов об организации выборов - мы просто взяли по аналогии более близкие процедуры для этого вида общероссийского голосования, которые были предусмотрены в законе о выборах президента, поэтому мы берём просто основные процедуры по аналогии и просто переносим в этот новый закон.
РИА Новости 04:59
Общество

Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»

Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году.
РБК 00:45
Культура

В Москве умер актер Николай Тонский

В Москве обнаружено тело российского актера театра и кино Николая Тонского.
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Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

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Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
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Названы гонорары Уайлдера и Фьюри за матч-реванш

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Футбол

На фанатов «Бенфики» напали в Харькове после матча с «Шахтером»

Болельщики португальской "Бенфики" были атакованы украинскими фанатами после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера".
Pravda.Ru 03:05
Футбол

У футболиста «Рубина» Тарасова диагностирован закрытый перелом

Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщает, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.
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Политика

Путин не смотрел сериал «Слуга народа» с Зеленским

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В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов

RuNews24.ru вчера в 09:24
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Политика

Певица Валерия создаст женскую партию для выборов в Госдуму

Lenta.ru 07:57
Биатлон

Определен состав женской сборной России на эстафету на ЧМ по биатлону

Газета.Ru вчера в 11:56
Политика

США и движение «Талибан» подпишут соглашение 29 февраля

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Общество

В России вырастут социальные пенсии

В России с 1 апреля текущего года социальные пенсии подвергнут индексации на 6,1 %. Такие данные предоставили РИА Новости, ссылаясь на главу Министерства труда Антона Котякова.
Стерлеград 02:00
Армия и оружие

Американская система ПРО в Польше превратилась в долгострой

Американская система ПРО Aegis Ashore в польском населенном пункте Редзиково не будет введена в строй в 2020 году из-за проблем со строительным подрядчиком.
Российская газета вчера в 05:35
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Анатолий Степанович Гриценко
Военный деятель
Советский и украинский военнослужащий, украинский политик, депутат Верховной Рады Украины от блока «Наша Украина - Народная самооборона» и ВО «Батькивщина», министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция», кандидат в президенты Украины в 2010, 2014 и 2019 годах.
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