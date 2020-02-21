Политика
РИА НовостиСуд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Вторая идея Гриценко заключалась в том, что на каждый взрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе украинцы должны отвечать взрывами машин в Москве или Таганроге. Прокурор запрашивал для политика девять лет колонии, защита настаивала на оправдании.
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с чего всё началось
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.РИА Новости06:12
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