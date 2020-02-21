Политика
РИА НовостиСуд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Вторая идея Гриценко заключалась в том, что на каждый взрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе украинцы должны отвечать взрывами машин в Москве или Таганроге. Прокурор запрашивал для политика девять лет колонии, защита настаивала на оправдании.
Читать в источнике
Оценить273
с чего всё началось
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.РИА Новости06:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
Экономика
Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения
Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Политика
Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе
"Необходимо сдерживать сирийскую армию" Как сообщили в администрации турецкого президента, Эрдоган назвал главным условием урегулирования в Идлибе реализацию Сочинского соглашения.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Футбол
Полиция искала в доме Платини подарок от Путина
В интервью The Times Платини подтвердил, что у него дома была французская полиция.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Общество
Путин ответил на вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение певца из Белоруссии
Юрий Лоза, певец и композитор, оценил идею Игоря Крутого отправить на «Евровидение» от России гражданина Белоруссии Тимофея Морозова, который выступает под псевдонимом Тима Белорусских.
Политика
В Севастополе ответили на идею Киева о проведении «выборов» в Крыму
Ранее с предложением провести "местные выборы" на границе с Крымом выступила депутат Верховной Рады Елена Мошенец.
Армия и оружие
США провели учения на случай ядерной войны с Россией
Общество
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Общество
Гороскоп на 20 февраля: Овнов ждут испытания на работе
Вам придется продемонстрировать все свои профессиональные умения и навыки: на работе может случиться непредвиденная ситуация, требующая немедленного решения.
Культура
«Друзья» возвращаются: HBO подтвердила выход специальной серии
Изначальный состав актеров популярного американского сериала «Друзья» вернется на экраны в специальном эпизоде.
Гаджеты
Apple изобрела iPhone с покрывающим все стороны экраном
Армия и оружие
США задумали перебросить террористов из Сирии в Ливию — востоковед
Соединенные Штаты построили базу на северо-востоке Сирии для переброски боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ливию, заявил специалист по Ближнему Востоку Фаиз Хавала 19 февраля в комментарии ИА Красная Весна.
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл дома «РБ Лейпциг» в плей-офф Лиги чемпионов
В первом матче 1/8 лондонцы проиграли на своем поле "РБ Лейпциг" - 0:1.
Технологии
Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию
Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.
Политика
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
Политика
Гуаидо хочет привлечь Россию к «восстановлению демократии» в Венесуэле
Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом Венесуэлы, заявил, что венесуэльская оппозиция хочет привлечь Россию и Китай к процессу "восстановления демократии" в стране.
Футбол
Крал: для «Спартака» в чемпионате России не все потеряно
Напомним, что красно-белые возобновят чемпионат России матчем 20 тура против "Динамо".
Общество
В Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса
В Италии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусом, сообщила газета Il Corriere della Sera со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю.
Хоккей
ЦСКА забросил 8 шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ
Политика
Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры
Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Политика
СМИ сообщили о начале «чистки» правительства США от противников Трампа
Сторонники президента США Дональда Трампа начали искать среди приближенных активных противников действующего национального лидера.
Политика
Сергей Шнуров присоединился к «Партии роста»
Происшествия
На КАД фура протаранила ряд автомобилей на встречке
Вечером 21 февраля на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге грузовой автомобиль выехал на встречную полосу движения и протаранил несколько автомобилей, сообщает «Мегаполис».
Кино