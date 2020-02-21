Политика

РИА НовостиРИА НовостиСуд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

Вторая идея Гриценко заключалась в том, что на каждый взрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе украинцы должны отвечать взрывами машин в Москве или Таганроге. Прокурор запрашивал для политика девять лет колонии, защита настаивала на оправдании.
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с чего всё началось

Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости06:12

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Суд в Москве заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к 6-ти годам колонии

Эхо Москвы06:30

Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины

Интерфакс05:59

Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

РИА Новости06:12

Суд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины

РБК06:14

Суд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины к шести годам колонии

ТАСС05:41

Экс-министр обороны Украины заочно приговорен к шести годам колонии за призывы к подрыву машин в Москве

Агентство Москва05:41

Экс-министра обороны Украины предложили посадить за призывы жечь машины в Москве

Lenta.ru03:56
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
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Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
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Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера.
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Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
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В интервью The Times Платини подтвердил, что у него дома была французская полиция.
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В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
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Юрий Лоза, певец и композитор, оценил идею Игоря Крутого отправить на «Евровидение» от России гражданина Белоруссии Тимофея Морозова, который выступает под псевдонимом Тима Белорусских.
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В Севастополе ответили на идею Киева о проведении «выборов» в Крыму

Ранее с предложением провести "местные выборы" на границе с Крымом выступила депутат Верховной Рады Елена Мошенец.
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Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
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Гороскоп на 20 февраля: Овнов ждут испытания на работе

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«Друзья» возвращаются: HBO подтвердила выход специальной серии

Изначальный состав актеров популярного американского сериала «Друзья» вернется на экраны в специальном эпизоде.
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Армия и оружие

США задумали перебросить террористов из Сирии в Ливию — востоковед

Соединенные Штаты построили базу на северо-востоке Сирии для переброски боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ливию, заявил специалист по Ближнему Востоку Фаиз Хавала 19 февраля в комментарии ИА Красная Весна.
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«Тоттенхэм» проиграл дома «РБ Лейпциг» в плей-офф Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 лондонцы проиграли на своем поле "РБ Лейпциг" - 0:1.
Российская газета 19 февраля в 17:15
Технологии

Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию

Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.
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Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
РИА Новости 16:54
Политика

Гуаидо хочет привлечь Россию к «восстановлению демократии» в Венесуэле

Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом Венесуэлы, заявил, что венесуэльская оппозиция хочет привлечь Россию и Китай к процессу "восстановления демократии" в стране.
РИА Новости 12:07
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Крал: для «Спартака» в чемпионате России не все потеряно

Напомним, что красно-белые возобновят чемпионат России матчем 20 тура против "Динамо".
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В Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса

В Италии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусом, сообщила газета Il Corriere della Sera со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю.
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ЦСКА забросил 8 шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ

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Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры

Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
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Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

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СМИ сообщили о начале «чистки» правительства США от противников Трампа

Сторонники президента США Дональда Трампа начали искать среди приближенных активных противников действующего национального лидера.
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На КАД фура протаранила ряд автомобилей на встречке

Вечером 21 февраля на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге грузовой автомобиль выехал на встречную полосу движения и протаранил несколько автомобилей, сообщает «Мегаполис».
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Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости вчера в 15:25
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Анатолий Степанович Гриценко
Военный деятель
Советский и украинский военнослужащий, украинский политик, депутат Верховной Рады Украины от блока «Наша Украина - Народная самооборона» и ВО «Батькивщина», министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция», кандидат в президенты Украины в 2010, 2014 и 2019 годах.
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