Политика

РИА НовостиРИА НовостиСуд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

Вторая идея Гриценко заключалась в том, что на каждый взрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе украинцы должны отвечать взрывами машин в Москве или Таганроге. Прокурор запрашивал для политика девять лет колонии, защита настаивала на оправдании.
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с чего всё началось

Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости06:12

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Суд в Москве заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к 6-ти годам колонии

Эхо Москвы06:30

Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины

Интерфакс05:59

Экс-министр обороны Украины заочно приговорен к шести годам колонии за призывы к подрыву машин в Москве

Агентство Москва05:41

Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

РИА Новости06:12

Суд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины к шести годам колонии

ТАСС05:41

Суд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины

РБК06:14

Экс-министра обороны Украины предложили посадить за призывы жечь машины в Москве

Lenta.ru03:56
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Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru 08:06
Общество

Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
RT на русском 07:22
Армия и оружие

Турция запросила у США оружие для борьбы с Россией

Lenta.ru вчера в 10:08
Общество

В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой

Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
RT на русском 02:59
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 10:40
Футбол

Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
РИА Новости 05:43
Общество

Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли

Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
Новостной фронт 02:30
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
РИА Новости вчера в 20:39
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой из-за протестов

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал здоровья всем гражданам страны, вернувшимся накануне на родину из китайского Уханя, и выразил надежду на то, что уже в ближайшем будущем они окажутся дома «рядом со своими родными и близкими».
РБК 08:28
Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Известия 02:05
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США

В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 02:17
Политика

Турчинов объяснил, почему Украина до сих не объявила войну России

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов рассказал свою версию, почему украинская сторона до сих не ввела военное положение и не объявила войну Российской Федерации.
Газета.Ru 06:59
Общество

Суд США приговорил россиянку к 2,5 годам тюрьмы

Федеральный суд Александрии (американский штат Вирджиния) приговорил россиянку Миру Тэраду к 2,5 годам тюрьмы за отмывание средств по делу о контрабанде наркотиков, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:28
Политика

Помощник МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости 03:18
Политика

Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса»

Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина «опасным врагом» Украины, заявив, что президент России «куда большая опасность, чем коронавирус».
RT на русском 09:21
Футбол

Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»

Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
ProstoProSport вчера в 14:56
Общество

Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников

URA.Ru вчера в 14:31
Политика

В Киеве начали винить Россию за беспорядки в Новых Санжарах

На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.
Евразия Daily 06:12
Политика

Зеленский лично позвонил оставшейся в Ухане из-за собаки украинке

Народные новости 04:50
Политика

В ГБР рассказали о нежелании Порошенко являться на допросы

Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова рассказала о нежелании экс-президента Украины, депутата Верховной рады Петра Порошенко являться на допросы к следователям.
RT на русском вчера в 11:50
Политика

Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
Известия 11:30
Экономика

На Украине рассказали, как контракт с Россией сдержал цены на газ

Цена на газ для украинских потребителей могла вырасти в три-четыре раза, если бы Киев и Москва не подписали новый контракт на транзит, заявил в Верховной раде премьер-министр Алексей Гончарук.
РИА Новости 10:50
Общество

Мизерная пенсия на Украине стала ключевой проблемой для властей

«82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой которая требует решения», — подчеркнула замминистра.
ФАН вчера в 15:44
Общество

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости вчера в 07:55
Происшествия

В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус

Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
РИА Новости 08:28
Культура

В Москве скончался актер Николай Тонский

РЕН ТВ 04:29
Политика

Путин рассказал об ударении в слове «украинцы»

Журналист агентства Андрей Ванденко говорил об ударении на вторую гласную — «укра́инцами», а российский лидер настаивал на ударении на третью — «украи́нцами».
Известия 01:48
Спорт

Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе при помощи снегохода

РИА Новости 02:29
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Анатолий Степанович Гриценко
Военный деятель
Советский и украинский военнослужащий, украинский политик, депутат Верховной Рады Украины от блока «Наша Украина - Народная самооборона» и ВО «Батькивщина», министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция», кандидат в президенты Украины в 2010, 2014 и 2019 годах.
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