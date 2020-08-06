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РБК
РБК

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к 6, 6,5 и 7 годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.В источнике
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ТАСС

Фигурантов дела «Нового величия» приговорили к условным и реальным срокам

ТАСС09:50
Коммерсантъ

Трое фигурантов дела «Нового величия» получили реальные сроки

Коммерсантъ09:52
Интерфакс

В деле «Нового величия» не нашли провокации со стороны силовиков

Интерфакс09:38
РИА Новости

Три фигуранта дела «Нового величия» получили реальные сроки

РИА Новости09:50
Известия

Суд признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

Известия05:52
Новая газета

Судья признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

Новая газета05:48
Эхо Москвы

Фигуранты дела «Нового величия» получили от четырех лет условно до семи лет колонии

Эхо Москвы09:50

Свидетель обвинения дал показания против Михаила Ефремова в суде

Свидетель ДТП с участием актера Михаила Ефремова Владислав Женжебир заявил в Пресненском районном суде, что лично видел, как артиста выводили с водительского сиденья его внедорожника сразу после аварии.
Свидетель обвинения дал показания против Михаила Ефремова в суде
Русская Планета07:18
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Сергей Пушкин стал новым главврачом больницы Середавина

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян назначил главврачом СОКБ имени Середавина Сергея Пушкина, который больше года возглавлял клиническую больницу № 8. Следует сказать, что предыдущая его трудовая биография связана с больницей Середавина, где Пушкин работал с 1996 года торакальным хирургом, специализирующимся на хирургии органов грудной клетки (как и Армен Бенян).
СОВА08:35

Кандидата-коммуниста хотят через суд снять с выборов

Представительница регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Яна Шилова подала административное исковое заявление к территориальной избирательной комиссии Левобережного округа города Липецка о признании незаконным и отмене постановления о регистрации кандидатом в депутаты Липецкого городского Совета депутатов Александра Ушакова.
Gorod484 августа в 06:22
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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В правительстве ФРГ приняли к сведению призыв Тихановской к Меркель

Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой в среду, 5 августа.
Известиявчера в 16:06
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