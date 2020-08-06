Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
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Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к 6, 6,5 и 7 годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.В источнике
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