Происшествия
BFM.ruСуд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
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Общество
Доход жены Михаила Исаева составил 767 рублей за год
АиФ Саратов 03:37
Политика
Лукашенко рассказал о задержанных «с американскими паспортами»
В преддверии выборов в Белоруссии было задержано немало людей, в том числе те, кто имел американские паспорта.
RT на русском 06:45
Происшествия
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости 04:31
Политика
Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде»
Ранее Госдепартамент США опубликовал доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором систематизировал российскую «дезинформационную и пропагандистскую экосистему».
РБК вчера в 22:52
Хоккей
«Айлендерс» одержали вторую победу над «Флоридой» в Кубке Стэнли
REGNUM вчера в 00:27
Происшествия
Роскосмос показал спутниковые снимки последствий взрыва в Бейруте
Госкорпорация «Роскосмос» в своем Тwitter-аккаунте показала снимки со спутников, на которых запечатлен порт Бейрута до момента взрыва и после.
Live24 03:25
Политика
В МВД Белоруссии опровергли задержание главы штаба Тихановской
Минск, 6 августа 2020, 13:42 — REGNUM Руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы.
REGNUM 06:42
Политика
Россиянам предложили получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента
Жителям России стали приходить СМС о способе получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента США.
Lenta.ru 05:08
Происшествия
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Здоровье
Пять пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 92 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 163 пациента, скончались пять коронавирусных больных, в том числе двое непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 03:02
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для спокойной жизни
По мнению гимнастки, счастье не заключается в деньгах. Следует заметить, что зарабатывать деньги Ляйсан начала рано - в 12 лет.
Topdaynews.ru 05:27
Кино
Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»
На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газета 03:51
Происшествия
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Газета.Ru 05:23
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM вчера в 17:00
Гаджеты
Самый доступный смартфон Xiaomi в 2020 году начал продаваться в России
Случилось то, чего ждали многие фанаты Xiaomi - самый доступный смартфон компании в 2020 году начал продаваться в России.
Ferra 05:00
Политика
Посол России и глава МИД Белоруссии обсудили отношения Москвы и Минска
Российский посол России в Минске Дмитрий Мезенцев обсудил с главой белорусского МИД Владимиром Макеем актуальные вопросы отношений Москвы и Минска, сообщила пресс-служба российской дипмиссии.
Взгляд.ру 06:06
Шоу-бизнес
Опубликована переписка жены Картрайта с любовницей рэпера
"Комсомольская правда" опубликовала переписку убитого в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) и его предполгаемой любовницы.
РИА Новости 03:36
Армия и оружие
Российский истребитель Су-57 защитили от света ядерного взрыва
Гендиректор ОНПП «Технология» Андрей Силкин рассказал, что российский истребитель Су-57 защитили от света ядерного взрыва.
Ferra вчера в 12:25
Общество
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости вчера в 12:10
Общество
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
Экономика
В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е.
Piter.tv вчера в 04:33
Происшествия
СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму
В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ вчера в 11:04
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 отдают со скидкой
Например, заказав смартфон вы можете заказать еще и часы, а потом отнять от их стоимости данный бонус, что очень даже приятно на самом деле.
Megaobzor.com 04:08
Политика
Мишустин объявил о начале экспертизы правил русского языка
Определятся единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, которые будут содержать нормы современного русского литературного языка.
Вести.Ru 06:25
Фигурное катание
Плющенко пообещал «всегда топить за Путина»
Плющенко заявил, что Путин должен оставаться у власти как можно дольше, и пообещал «всегда топить за него».
Lenta.ru 04:29
Шоу-бизнес
Глюкоза поделилась редким фото с погибшей в ДТП Ириной Бережной
Российская певица Наталья Ионова-Чистякова, более известная как Глюкоза, почтила память погибшей в ДТП Ирины Бережной - депутата Верховной Рады и общественного деятеля.
Что происходит 05:15
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Моя Москва.онлайн вчера в 00:27
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк допустила, что заразилась коронавирусом
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что сдала анализ на коронавирусную инфекцию в связи с недомоганием.
Вечерняя Москва вчера в 18:38
Общество
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
Коммерсантъ 04:04
Политика
Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в отношении задержанных 33 россиян исходя из законов и "человечности".
РИА Новости 04:57