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Life.ru
Life.ru

Суд в Москве признал законными действия СК России по делу Навального

Ранее СК РФ передал для проверки в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте заявление сторонников Алексея Навального о возбуждении дела по факту госпитализации блогера.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

СК направил для проверки заявление о покушении на Навального

Следователь не стал уведомлять его о результатах проверки, и тогда Гамади обратился в суд с жалобой на действия ведомства. Однако на сегодняшнем заседании Басманный суд ее отклонил, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости03:10
Подробнее о событии
ТАСС

Суд не удовлетворил жалобу ФБК на бездействие следователя после госпитализации Навального

ТАСС03:36
RT на русском

СК направил для проверки заявление о покушении на Алексея Навального

RT на русском02:49
Коммерсантъ

Суд отклонил жалобу ФБК о бездействии СКР по заявлению о покушении на Навального

Коммерсантъ03:40
РБК

Суд Москвы отклонил жалобу ФБК на бездействие СК по отравлению Навального

РБК04:23
РИА Новости

Суд признал законными действия СК по ситуации с Навальным

РИА Новости03:16
Интерфакс

Суд отклонил жалобу ФБК на бездействие СКР в ситуации с Навальным

Интерфакс03:15
Эхо Москвы

Суд отказался удовлетворить жалобу юриста ФБК на бездействие следователей по заявлению об отравлении Навального

Эхо Москвы07:32

В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»
РИА Новости07:37
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Razer представила игровую мышь Razer Naga Pro

Новая беспроводная мышь Razer Naga Pro доказывает, насколько хорошо она подходит для множества игр благодаря модульным боковым кнопкам с магнитным креплением, которые делают ее практичным вариантом для разных жанров, особенно тех, которые требуют нескольких команд, таких как MOBA, MMO и т. Д. Стратегии в реальном времени и игры Battle Royale, такие как Fortnite.
Astera06:40

Иран отдаёт России свои порты назло ОАЭ и Израилю

Лишний повод дал состоявшийся ещё в прошлом году визит в РФ командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хоссейна Ханзади, который сообщил, что его страна подписала с Россией соглашение о военно-морском сотрудничестве и что Москва и Тегеран теперь будут регулярно проводить совместные манёвры в Персидском заливе.
News.ruвчера в 02:30

В МИД Украины призвали ввести новые санкции против России

Киев, 4 сентября 2020, 13:45 — REGNUM Странам-партнёрам Украины следует ввести новые санкции против России и пересмотреть своё отношение к газопроводу «Северный поток — 2» в связи с «отравлением» оппозиционного блогера Алексея Навального.
REGNUM06:45
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