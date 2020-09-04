Razer представила игровую мышь Razer Naga Pro

Новая беспроводная мышь Razer Naga Pro доказывает, насколько хорошо она подходит для множества игр благодаря модульным боковым кнопкам с магнитным креплением, которые делают ее практичным вариантом для разных жанров, особенно тех, которые требуют нескольких команд, таких как MOBA, MMO и т. Д. Стратегии в реальном времени и игры Battle Royale, такие как Fortnite.