Суд в Москве признал законными действия СК России по делу Навального
Ранее СК РФ передал для проверки в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте заявление сторонников Алексея Навального о возбуждении дела по факту госпитализации блогера.В источнике
С чего всё началось
СК направил для проверки заявление о покушении на Навального
Следователь не стал уведомлять его о результатах проверки, и тогда Гамади обратился в суд с жалобой на действия ведомства. Однако на сегодняшнем заседании Басманный суд ее отклонил, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости03:10
Подробнее о событии