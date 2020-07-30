Происшествия
ТАСССуд продлил до 22 января срок домашнего ареста Михаилу Ефремову
Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении ДТП со смертельным исходом, на срок до 22 января 2021 года.
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Политика
Кравчук предложил создать свободную экономическую зону в Донбассе
Создание свободной экономической зоны в Донбассе может помочь в решении вооруженного конфликта в регионе.
ИА Красная Весна 09:37
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины.
Вести ФМ вчера в 08:09
Происшествия
В квартире в Петербурге нашли расчлененное тело украинского рэпера
В квартире в центре Санкт-Петербурга нашли расчлененное тело украинского рэпера Александр Юшко (Энди Картрайт).
РБК 04:42
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Приморье выросло на тысячу за 10 дней
За сутки инфекцию победили 69 пациентов. Число летальных исходов увеличилось, и теперь составляет 79 случаев.
Общественное телевидение Приморья 00:41
Общество
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество
Сборка международного термоядерного реактора стартовала во Франции
В ходе церемонии, посвященной началу работ, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поздравил всех участников проекта ИТЭР с началом нового этапа — сборкой и монтажом термоядерного реактора, в основе которого идеи и разработки знаменитого токамака выдающихся отечественных ученых еще советских лет.
Московский Комсомолец 28 июля в 10:32
Экономика
Цена на газ для москвичей с 1 августа вырастет на 3%
Розничная цена на бытовой газ для москвичей с 1 августа повысятся на 3%. Приказ об этом подписал замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Дмитрий Путин, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 11:13
Общество
Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса
По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета 05:58
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Здоровье
«Убийцей» сосудов и сердца назвали популярное в России блюдо
Популярное среди россиян блюдо врач-нутрициолог Мариса Мур назвала «убийцей» сосудов и сердца в организме человека, сообщает MedikForum со ссылкой на Express.
UfacityNews.ru 02:48
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме с одобрением отнеслись к идее продления выплаты детских пособий на август.
ToDay News Ufa 03:14
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых вирусах гриппа в России
Совещание провел Президент РФ Владимир Путин. Специалист отметила, что в этом году стоит ожидать принципиально новый эпидсезон.
Телеканал Краснодар вчера в 08:04
Здоровье
В селах Ивантеевского района 15 человек заразились коронавирусом
Заболели люди по различным селам. Они не связаны между собой, о вспышке нет речи.
Четвертая Власть 05:20
Общество
Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников
Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников.
Piter.tv вчера в 08:42
Экономика
С августа в России повысят пенсии и пособия и изменят тарифы ОСАГО
Целый ряд нововведений вступит в силу в России с 1 августа. Среди наиболее значимых — повышение пенсий, стоимости ОСАГО и рост цен на газ.
iReactor вчера в 07:45
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж в сентябре
Грачева рассказала, что снова выходит замуж в сентябре этого года.
ИнфоСМИ вчера в 05:55
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Происшествия
Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве
В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
РБК 09:52
Политика
Путин поручил решить проблему химотходов в Иркутской области
Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву подготовить программу строительства газохимического комплекса в регионе.
Известия 09:04
Наука
Патент недели: свет, который ищет болезни
Источники излучения диапазонов высокой интенсивности применяются во многих областях.
Популярная механика 03:42
Космос
Мертвая звезда разражается вспышкой необычного излучения
Множество телескопов по всему миру, включая космическую обсерваторию Integral high-energy space observatory Европейского космического агентства, зарегистрировали уникальное излучение со стороны мертвой звезды, расположенной в нашей Галактике.
AstroNews.ru вчера в 07:22
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
Финансы
Курс евро превысил 84 рубля впервые с апреля 2020 года
Курс евро превысил 84 рубля впервые с 22 апреля 2020 года, следует из данных торгов по состоянию на 15:12 по московскому времени.
Москва 24 27 июля в 08:34
Игры
С помощью 11 модов игрок в TES V: Skyrim воссоздал боевую систему из The Witcher 3: Wild Hunt
Автор YouTube-канала LowEnder решил воссоздать в The Elder Scrolls V: Skyrim боевую систему из The Witcher 3: Wild Hunt.
3DNews вчера в 06:07
Политика
Совбез Белоруссии допустил возможность отключения интернета в стране
Участников предвыборной кампании предупредили об усилении мер безопасности в стране и возможности отключения интернета.
Суть событий 05:15
Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
Армия и оружие
Эксперт Евгений Сатановский оценил возможности российского ракетного комплекса «Баргузин»
Ранее в МИД РФ высказались по поводу размещения в Арктике комплексов С-400.
Актуальные Новости 28 июля в 13:09