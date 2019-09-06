Следствие ходатайствует о заочном аресте основателя автодилерской компании "Рольф" Сергея Петрова, в отношении которого было ранее возбуждено уголовное дело о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Ходатайство поступило в суд, сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

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Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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