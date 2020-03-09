Политика

BFM.ruBFM.ruСуд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе. Самолет «Малайзийских авиалиний», совершавший рейс МН17, разбился в Донецкой области в июле 2014 года.
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Как идет расследование катастрофы рейса MH17

Коммерсантъ03:06

В Нидерландах начинается суд по делу о крушении МН17 в Донбассе

Московский Комсомолец02:09

Первое заседание по делу о сбитом на востоке Украины малайзийском «Боинге» должно состояться в Окружном суде Гааги

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Нидерландский суд приступает к рассмотрению дела MH17 с российскими фигурантами

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Суд по сбитому «Боингу»: виновные уже назначены

РИА Новости01:00

Дело о крушении Boeing в Донбассе. Что важно знать перед началом суда

РБК01:08

В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17

ТАССвчера в 17:07
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Экономика

Доллар на международных торгах превысил 74 рубля

Курс рубля продолжает падать, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 03:56
Энергетика

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
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Общество

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Италия занимает первое место в мире по смертности от коронавируса COVID-19, в стране погибает примерно каждый 20-й заболевший.
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Snob.ru 07 марта в 09:54
Политика

Посольство Украины в США призвало Vox переделать карту с Крымом

Украинское посольство в США призвало американское издание Vox переделать карту, показанную в ролике о распространении коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 10:45
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 07 марта в 02:24
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Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
Здоровье

Онкологи перечислили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы

Онкологи определили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы. На ранних стадиях это заболевание зачастую протекает бессимптомно.
ToDay News Ufa 06 марта в 08:40
Экономика

ЦБ приостановил покупку иностранной валюты из-за рухнувших цен на нефть

В качестве экстренных мер банк России объявил о приостановке покупки иностранной валюты сроком на 30 дней.
Газета.Ru 03:27
Общество

В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек

На территории пункта передержки животных в Якутске обнаружено около ста трупов собак и кошек.
BFM.ru 03:42
Футбол

СМИ опубликовали фотографию Роналдинью из парагвайской тюрьмы

Парагвайский журналист Эрнан Родригес из телекомпании Unicanal опубликовал в своем Twitter фотографию известного в прошлом футболиста Роналдинью, находящегося в тюрьме.
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Газета.Ru вчера в 16:39
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Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

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Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
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Хоккей

Гартнер удивлен высокой результативностью Овечкина

Напомним, Александр Овечкин занимает восьмую позицию в списке лучших снайперов НХЛ, в его активе 705 заброшенных шайб.
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Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
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Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Колос» в матче чемпионата Украины

"Шахтер" с 59 очками после 22 матчей лидирует в чемпионате Украины, "Колос" с 26 баллами занимает шестое место.
РИА Новости вчера в 13:22
Фигурное катание

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Общество

ПФР рассказал о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

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Заседание Совбеза ООН по Крыму назвали шабашем

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал заседание Совбеза ООН по крымскому вопросу пропагандистским шабашем.
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В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых

Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров.
РИА Новости 03:46
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Как отметил господин Духовницкий, в общей сложности в составе «Сферы» будут задействованы почти два десятка спутниковых группировок.
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса

Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
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Автомобильные эксперты назвали ТОП-5 необходимых Lada Granta улучшений, которые помогут сделать из модели «конфетку».
МедиаПоток вчера в 09:01
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
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Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
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Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
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Спорт

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл марафонскую гонку на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Lenta.ru вчера в 09:11
Общество

В Алтайском крае перекрыли трассы из-за метели

В Алтайском крае поднялась буря, ветер местами достигает 27 м / с. На дорогах местами гололед и нулевая видимость.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 03:17
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