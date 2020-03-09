Политика
BFM.ruСуд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17
Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе. Самолет «Малайзийских авиалиний», совершавший рейс МН17, разбился в Донецкой области в июле 2014 года.
Читать в источнике
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 04:17, Ашберн
Экономика
Доллар на международных торгах превысил 74 рубля
Курс рубля продолжает падать, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Общество
Италия вышла на первое в мире место по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место в мире по смертности от коронавируса COVID-19, в стране погибает примерно каждый 20-й заболевший.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Общество
В Саудовской Аравии арестовали троих членов королевской семьи
Что важно знать: В 2017 году по приказу Мухаммеда бин Салмана уже задерживали высокопоставленных чиновников, бизнесменов и членов королевской семьи, которых заподозрили в коррупции.
Политика
Посольство Украины в США призвало Vox переделать карту с Крымом
Украинское посольство в США призвало американское издание Vox переделать карту, показанную в ролике о распространении коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Здоровье
Онкологи перечислили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы
Онкологи определили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы. На ранних стадиях это заболевание зачастую протекает бессимптомно.
Экономика
ЦБ приостановил покупку иностранной валюты из-за рухнувших цен на нефть
В качестве экстренных мер банк России объявил о приостановке покупки иностранной валюты сроком на 30 дней.
Общество
В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек
На территории пункта передержки животных в Якутске обнаружено около ста трупов собак и кошек.
Футбол
СМИ опубликовали фотографию Роналдинью из парагвайской тюрьмы
Парагвайский журналист Эрнан Родригес из телекомпании Unicanal опубликовал в своем Twitter фотографию известного в прошлом футболиста Роналдинью, находящегося в тюрьме.
Происшествия
Тверской СК возбудил дело после пропажи 5-летней девочки
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Хоккей
Гартнер удивлен высокой результативностью Овечкина
Напомним, Александр Овечкин занимает восьмую позицию в списке лучших снайперов НХЛ, в его активе 705 заброшенных шайб.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
Футбол
Футболисты «Шахтера» победили «Колос» в матче чемпионата Украины
"Шахтер" с 59 очками после 22 матчей лидирует в чемпионате Украины, "Колос" с 26 баллами занимает шестое место.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Общество
ПФР рассказал о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
Политика
Заседание Совбеза ООН по Крыму назвали шабашем
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал заседание Совбеза ООН по крымскому вопросу пропагандистским шабашем.
Общество
В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых
Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров.
Космос
Российская «Сфера» объединит почти два десятка спутниковых группировок
Как отметил господин Духовницкий, в общей сложности в составе «Сферы» будут задействованы почти два десятка спутниковых группировок.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса
Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Авто
Эксперты назвали 5 необходимых улучшений для Lada Granta
Автомобильные эксперты назвали ТОП-5 необходимых Lada Granta улучшений, которые помогут сделать из модели «конфетку».
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов выиграл марафонскую гонку на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Общество
В Алтайском крае перекрыли трассы из-за метели
В Алтайском крае поднялась буря, ветер местами достигает 27 м / с. На дорогах местами гололед и нулевая видимость.