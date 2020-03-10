Общество
RT на русскомСуд в Нидерландах отложил слушания по делу MH17
Суд отложил до 23 марта слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года самолёта, выполнявшего рейс MH17. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс в ходе заседания.
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АМСТЕРДАМ, 10 мар - РИА Новости.РИА Новостивчера в 13:11
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Суд в Гааге отложил слушания по делу о крушении малайзийского «Боинга» до 23 марта
Интерфаксвчера в 12:21
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В Роспотребнадзоре порекомендовали не пользоваться общественным транспортом в час пик.
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На открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро по отношению к российскому рублю показали резкий рост.
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Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей.
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В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
По утверждению властей США, Кирилл Фирсов является создателем и руководителем платформы Deer.io, которая предоставляет площадку для продаж электронных товаров в интернете.
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Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева
В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
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Ростов — ЦСКА 3:2
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Армия и оружие
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Атомная подводная лодка Toledo всплыла, пробивая лед, в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютьюб-канале американских Военно-морских сил.
Политика
Госдума приняла во втором чтении поправки к Конституции РФ
Госдума РФ приняла во втором (основном) чтении поправки к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
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Общество
Пилоты поделились со СМИ происходящем в кабине самолета при полете
Два пилота в беседе с корреспондентом издания Express поделились информацией о том, что происходит в кабине глав экипажа воздушного судна при полете, а также о том, что входит в их обязанности.
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Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
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В Красноярском крае возобновили поиски пропавших при прорыве дамб
Авто
Российская Hyundai Creta подорожала после обновления
В России начались продажи обновленного кроссовера Hyundai Creta.
Экономика
ЦБ рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка
Банк России заявил об изменении схемы выкупа акций Сбербанка у миноритариев в рамках его продажи правительству.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Музыка
Little Big представит песню для «Евровидения» 12 марта
Политика
Прокурор по делу MH17 на суде вспомнил цитату Солженицына
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе во время выступления на суде по делу о рейсе MH17, потерпевшем крушение в Донбассе в 2014 году, процитировал писателя Александра Солженицыина.
Общество
Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Названы виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами в среднем по стране по итогам 2019 года.
Космос
В недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи
Специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя, которая, как принято считать, 4,5 млрд лет назад врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна.
Футбол
Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»
Экономика
Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля
Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Гаджеты
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В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Энергетика
России предрекли победу в нефтяной войне
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности для того, чтобы пережить нестабильность на нефтяном рынке.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Киберспорт
Call of Duty: Warzone не выйдет на PS4 в России
Шоу-бизнес
Появилось видео с Тимати без татуировок
Тимати на своей странице в Инстаграм выложил видео, на котором он без единой татуировки.