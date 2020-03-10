Общество

RT на русскомRT на русскомСуд в Нидерландах отложил слушания по делу MH17

Суд отложил до 23 марта слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года самолёта, выполнявшего рейс MH17. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс в ходе заседания.
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с чего всё началось

Суд в Нидерландах назвал причину переноса слушаний по делу MH17

АМСТЕРДАМ, 10 мар - РИА Новости.
РИА Новостивчера в 13:11

Подробнее о событии

В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17 в Донбассе

РБКвчера в 15:12

Суд в Нидерландах перенес слушания по делу MH17 на 23 марта

Коммерсантъвчера в 15:05

В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17

РИА Новостивчера в 12:00

Суд в Гааге отложил слушания по делу о крушении малайзийского «Боинга» до 23 марта

Интерфаксвчера в 12:21

Слушания по делу о крушении MH17 отложили в Нидерландах

Газета.Ruвчера в 12:20

Слушания по делу о крушении MH17 продолжатся 23 марта в Нидерландах

ТАССвчера в 14:15

Суд в Гааге отложил слушания по делу MH17

Московский Комсомолецвчера в 11:37
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Здоровье

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

В Роспотребнадзоре порекомендовали не пользоваться общественным транспортом в час пик.
Деловое.ТВ вчера в 06:22
Финансы

Курс доллара резко вырос на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро по отношению к российскому рублю показали резкий рост.
Городовой вчера в 03:48
Экономика

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Футбол

Матч «Барселоны» и «Наполи» пройдёт без зрителей

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей.
Soccer.ru вчера в 06:04
Общество

В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

По утверждению властей США, Кирилл Фирсов является создателем и руководителем платформы Deer.io, которая предоставляет площадку для продаж электронных товаров в интернете.
РБК вчера в 18:06
Кино

Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева

В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
МонаВиста вчера в 05:12
Футбол

Ростов — ЦСКА 3:2

«Ростов» на своем поле переиграл московский ЦСКА в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России.
Матч ТВ 09 марта в 09:05
Армия и оружие

Американская атомная подлодка всплыла из-подо льда в Арктике

Атомная подводная лодка Toledo всплыла, пробивая лед, в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютьюб-канале американских Военно-морских сил.
РИА Новости вчера в 15:00
Политика

Госдума приняла во втором чтении поправки к Конституции РФ

Госдума РФ приняла во втором (основном) чтении поправки к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
РАПСИ вчера в 10:22
Шоу-бизнес

В Сети появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

Недавно Анджелина Джоли шокировала поклонников неожиданным признанием. Оказывается, две её дочери перенесли тяжелые операции.
Новая Кубань вчера в 09:29
Общество

Пилоты поделились со СМИ происходящем в кабине самолета при полете

Два пилота в беседе с корреспондентом издания Express поделились информацией о том, что происходит в кабине глав экипажа воздушного судна при полете, а также о том, что входит в их обязанности.
iReactor вчера в 21:01
Политика

Трамп не приедет на День Победы в Москву

Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Вести.Ru вчера в 06:54
Единоборства

Емельяненко описал бой с Кадыровым

Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
Lenta.ru вчера в 12:24
Происшествия

В Красноярском крае возобновили поиски пропавших при прорыве дамб

РИА Новости вчера в 22:57
Авто

Российская Hyundai Creta подорожала после обновления

В России начались продажи обновленного кроссовера Hyundai Creta.
Автоновости дня вчера в 11:06
Экономика

ЦБ рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка

Банк России заявил об изменении схемы выкупа акций Сбербанка у миноритариев в рамках его продажи правительству.
Российская газета вчера в 05:57
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» 12 марта

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:23
Политика

Прокурор по делу MH17 на суде вспомнил цитату Солженицына

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе во время выступления на суде по делу о рейсе MH17, потерпевшем крушение в Донбассе в 2014 году, процитировал писателя Александра Солженицыина.
Московский Комсомолец вчера в 01:52
Общество

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Названы виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами в среднем по стране по итогам 2019 года.
RT на русском вчера в 23:02
Космос

В недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи

Специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя, которая, как принято считать, 4,5 млрд лет назад врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна.
Pravda.Ru вчера в 05:59
Футбол

Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»

ProstoProSport вчера в 08:29
Экономика

Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля

Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Национальная служба новостей вчера в 06:05
Гаджеты

Появились рендеры смартфона Samsung Galaxy Note 20

Faktom вчера в 12:10
Общество

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:32
Общество

В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Lenta.ru вчера в 13:56
Энергетика

России предрекли победу в нефтяной войне

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности для того, чтобы пережить нестабильность на нефтяном рынке.
Lenta.ru вчера в 20:20
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
REGNUM вчера в 02:05
Киберспорт

Call of Duty: Warzone не выйдет на PS4 в России

News.ru вчера в 02:48
Шоу-бизнес

Появилось видео с Тимати без татуировок

Тимати на своей странице в Инстаграм выложил видео, на котором он без единой татуировки.
Рамблер вчера в 19:05
Как работают Яндекс.Новости?
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