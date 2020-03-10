с чего всё началось

Суд отложил до 23 марта слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года самолёта, выполнявшего рейс MH17. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс в ходе заседания.

Суд в Нидерландах отложил слушания по делу MH17

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