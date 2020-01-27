с чего всё началось

Россия отсудила у Шефлера права на бренды Stolichnaya и Moskovskaya в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге в 2015 году, это решение вынес районный суд Роттердама. В 2018 году его подтвердил голландский апелляционный суд.

Здоровье Назван еще один способ передачи коронавируса По данным Роспотребнадзора, 8 заболевших выявили в Тайланде, 5 заболевших - в Австралии, еще 5 – в США, есть заразившиеся новым видом коронавируса в Малайзии, Республике Корея, Тайване, Сингапуре и Японии – по 4 человека, 3 заболевших зарегистрированы во Франции, 2 - во Вьетнаме, по 1 случаю - в Канаде и Непале.

Шоу-бизнес В Мексике нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко Пропавшая 26 января в Мексике российская и советская актриса Наталья Андрейченко опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва напомнила, что её следует опасаться Народная артистка СССР Алла Пугачёва опубликовала новое селфи в своём Instagram, на котором она позирует с ярко накрашенными губами.

Политика Толстого не избрали вице-спикером ПАСЕ в первом туре Глава делегации РФ Петр Толстой не набрал достаточного числа голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы в первом туре, второй этап голосования пройдет во вторник, итоги были озвучены на пленарном заседании ПАСЕ.

Футбол Кикнадзе: новые выборы главы РПЛ пройдут 17 марта Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) учло замечания Российского футбольного союза (РФС) по выборам президента РПЛ и назначило новое голосование на 17 марта, сообщил генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе.

Армия и оружие Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.

Культура Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.

Общество В Москве создан штаб по борьбе с распространением коронавируса В Москве создан оперативный штаб для координации работы городских и федеральных служб в борьбе с новым коронавирусом из Китая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте во вторник.

Экономика Греф посоветовал хранить сбережения в рублях Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.

Политика ЕС расширил чёрный список «организаторов выборов в Крыму» Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведении выборов в Крыму осенью 2019 года.

Общество В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.

Происшествия В Москве молодой слесарь изнасиловал и жестоко убил пенсионерку Инцидент произошел в марте 2019 года – ночью молодой человек ворвался в частный дом к пенсионерке, жестоко избил ее, а затем изнасиловал, после чего похитил все сбережения 83-летней сельчанки и покинул место преступления.

Наука Уникальную вакцину от всех коронавирусов разрабатывают в России Ученые в России, Китае и США занимаются разработкой уникальной платформы, на базе которой будут создаваться вакцины против коронавирусов, — в том числе и против нового вируса, жертвами которого, по последним данным, стали уже более ста человек.