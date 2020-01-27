Общество

РБКРБКСуд в Нидерландах подтвердил право России на бренд водки Stolichnaya

Россия отсудила у Шефлера права на бренды Stolichnaya и Moskovskaya в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге в 2015 году, это решение вынес районный суд Роттердама. В 2018 году его подтвердил голландский апелляционный суд.
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с чего всё началось
Верховный суд Нидерландов подтвердил право России на использование бренда водки «Столичная» на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), пишет
 FT со ссылкой на решение суда.
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