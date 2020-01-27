Общество
РБКСуд в Нидерландах подтвердил право России на бренд водки Stolichnaya
Россия отсудила у Шефлера права на бренды Stolichnaya и Moskovskaya в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге в 2015 году, это решение вынес районный суд Роттердама. В 2018 году его подтвердил голландский апелляционный суд.
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с чего всё началось
Верховный суд Нидерландов подтвердил право России на использование бренда водки «Столичная» на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), пишет FT со ссылкой на решение суда.Ведомостивчера в 14:07
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Культура
В Казани пройдет выставка работ Сергея Шойгу
Политика
Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.
Общество
Роскомнадзор направил в «Красное & Белое» запрос по утечке баз данных
Роскомнадзор направил в компанию «Красное & Белое» запрос, чтобы выяснить причины и обстоятельства утечки баз данных 17 млн россиян.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Политика
Чем обернутся для Украины слова Зеленского о роли СССР в мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит в том числе на СССР.
Здоровье
Назван еще один способ передачи коронавируса
По данным Роспотребнадзора, 8 заболевших выявили в Тайланде, 5 заболевших - в Австралии, еще 5 – в США, есть заразившиеся новым видом коронавируса в Малайзии, Республике Корея, Тайване, Сингапуре и Японии – по 4 человека, 3 заболевших зарегистрированы во Франции, 2 - во Вьетнаме, по 1 случаю - в Канаде и Непале.
Происшествия
Бросивший двоих детей в Шереметьево отец объяснил свой поступок
Отец, бросивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок.
Происшествия
В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем
Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Шоу-бизнес
В Мексике нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Пропавшая 26 января в Мексике российская и советская актриса Наталья Андрейченко опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва напомнила, что её следует опасаться
Народная артистка СССР Алла Пугачёва опубликовала новое селфи в своём Instagram, на котором она позирует с ярко накрашенными губами.
Политика
Толстого не избрали вице-спикером ПАСЕ в первом туре
Глава делегации РФ Петр Толстой не набрал достаточного числа голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы в первом туре, второй этап голосования пройдет во вторник, итоги были озвучены на пленарном заседании ПАСЕ.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова опубликовала романтичные фото в купальнике
Актриса Екатерина Климова опубликовала в своём аккаунте в Instagram новые фото.
Футбол
Кикнадзе: новые выборы главы РПЛ пройдут 17 марта
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) учло замечания Российского футбольного союза (РФС) по выборам президента РПЛ и назначило новое голосование на 17 марта, сообщил генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Общество
«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей
Армия и оружие
Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ
В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Культура
Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире
В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
Общество
В Москве создан штаб по борьбе с распространением коронавируса
В Москве создан оперативный штаб для координации работы городских и федеральных служб в борьбе с новым коронавирусом из Китая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте во вторник.
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
Экономика
Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд
"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд.
Кино
Дополнительные сеансы «Холопа» введены в США и Канаде
Картина вызвала такой интерес, что были введены дополнительные сеансы. До 2 февраля кино будет показано в Канаде и США.
Политика
ЕС расширил чёрный список «организаторов выборов в Крыму»
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведении выборов в Крыму осенью 2019 года.
Общество
В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина
Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.
Происшествия
В Москве молодой слесарь изнасиловал и жестоко убил пенсионерку
Инцидент произошел в марте 2019 года – ночью молодой человек ворвался в частный дом к пенсионерке, жестоко избил ее, а затем изнасиловал, после чего похитил все сбережения 83-летней сельчанки и покинул место преступления.
Наука
Уникальную вакцину от всех коронавирусов разрабатывают в России
Ученые в России, Китае и США занимаются разработкой уникальной платформы, на базе которой будут создаваться вакцины против коронавирусов, — в том числе и против нового вируса, жертвами которого, по последним данным, стали уже более ста человек.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Футбол