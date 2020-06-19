с чего всё началось

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд. Об этом заявили в пресс-службе Минюста России.

Общество Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport. 632

Энергетика Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. 16

Общество Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко. 684

Хоккей Бывший нападающий «Авангарда» Мартин Эрат завершил карьеру в 38 лет Известный чешский нападающий Мартин Эрат принял решение завершить игровую карьеру, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея Чехии.

Общество Собянин призвал сохранить удаленку на «месяц–другой» Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей сохранять удаленный режим работы. По его мнению, еще есть риски заражения коронавирусом. 185

Общество В Крыму нашли большие запасы пресной воды Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ). 1,5K

Общество Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров. 607

Футбол Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ Голкипер "Ростова" Денис Попов установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче против "Сочи" вратарь сделал 15 сейвов.

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 6K

Кино Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент. 117

Политика Песков оценил возможность Польши создать угрозу для России Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал в эфире Первого канала, в каком случае Польша может создать ситуацию, угрожающую России. 333

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 714

Космос NASA разрабатывает программу полетов на суборбитальных кораблях NASA стало заниматься разработкой программ полетов астронавтов на коммерческих суборбитальных космических кораблях.

Гаджеты Synology представила NAS-хранилища на процессорах Intel Celeron Компания Synology объявила о доступности сразу четырёх сетевых хранилищ данных (NAS).