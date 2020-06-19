Общество
RT на русскомВерховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд. Об этом заявили в пресс-службе Минюста России.
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Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей нефтекомпании ЮКОС о взыскании в их пользу $57 млрд, говорится в сообщении Минюста.Ведомости09:11
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Юрист оценил продолжение дела ЮКОСа: жалобу экс-акционеров принял ВС Нидерландов
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