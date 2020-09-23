Суд в Новосибирске арестовал основателя Церкви последнего завета
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Центральный райсуд Новосибирска на два месяца, до 22 ноября, отправил в СИЗО основателя Церкви последнего завета Сергея Торопа, более известного как Виссарион.В источнике
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