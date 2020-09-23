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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Суд в Новосибирске арестовал основателя Церкви последнего завета

Центральный райсуд Новосибирска на два месяца, до 22 ноября, отправил в СИЗО основателя Церкви последнего завета Сергея Торопа, более известного как Виссарион.В источнике
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Московский Комсомолец Новосибирск

Виссариона и его подельников арестовали на два месяца

Московский Комсомолец Новосибирск01:27
Сиб.фм

Лже-Христа в Новосибирске отправили под арест

Сиб.фм02:50
НГС

Суд в Новосибирске арестовал основателя Церкви последнего завета

НГС00:33
Вести Новосибирск

В Новосибирске суд арестовал главу секты Виссариона на два месяца

Вести Новосибирск00:29
ТАСС

В Новосибирске арестовали основателя и двух руководителей «Церкви последнего завета»

ТАСС00:04
КП - Новосибирск

Лже-Христа Виссариона и его помощников арестовали в Новосибирске, несмотря на их пламенные речи в суде

КП - Новосибирск00:31
Новая Сибирь

Новосибирский суд отправил в СИЗО лидера Красноярских сектантов Виссариона

Новая Сибирь01:09

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2
Интерфакс02:57
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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В США создадут коалицию против Nord Stream 2

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что в США намерены создать коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока 2". Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью таблоиду Bild.
Piter.tvвчера в 04:00
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В Ростовской области подтвердили подлинность письма санитарного врача

Ростов-на-Дону, 23 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв действительно обратился к властям с требованием усилить контроль за профилактикой COVID-19.
REGNUM03:36
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Toyota анонсировала усовершенствованный внедорожник Land Cruiser Prado

Цены на обновленный Toyota Land Cruiser Prado варьируются от 2 656 000 рублей за базовый вариант со 163-сильным бензиновым двигателем в сочетании с МКПП до 4 787 000 рублей за топовый внедорожник в исполнении Black Onyx с дизельным мотором и 7-местном варианте.
Тарантас Ньюсвчера в 04:40
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Особое мнение: Аркадий Дубнов

Казахстан – страна, на территории которой серьезное было иноязычное этническое расслоение в результате северных территорий, которые были заселены русскими.
Эхо Москвывчера в 13:28