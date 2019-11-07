с чего всё началось

Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.

Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн

Футбол Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков В составе сборной Советского Союза Крутиков стал победителем первого чемпионата Европы (1960).

Армия и оружие В Киеве заявили о готовности к разведению сил в районе Петровского Украина готова начать разведение сил и средств в районе Петровского в пятницу, заявил командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко.

Фигурное катание Щербакова выйдет 8-й в короткой программе на Гран-при в Китае Стало известно время выхода на лед российских фигуристок в короткой программе на Гран-при в Китае, стартующее 8 ноября.

Политика Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.

Политика Песков заявил, что о запрете доступа к «Википедии» речь не идет Ни о каких запретах, каких-то препятствиях к доступу к "Википедии" нет, и речи быть не может, - сказал Песков в пятницу журналистам.

Экономика В Минфине назвали рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным В проекте бюджета на ближайшие три года указано, что от повышения налога на добавочную стоимость в российский бюджет поступит более 2 трлн рублей.

Общество Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.

Происшествия Напавший на журналистов сенатор избежал уголовного дела Следственное управление СК по Бурятии отказало в возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета Федерации от Иркустской области Вячеслава Мархаева, которого журналисты телеканала РЕН ТВ обвинили в нападении и нанесении побоев.

Общество Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока 2» В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.

Авто Volkswagen представит электрический универсал Компания Volkswagen показала первые официальные эскизы нового концепта семейства ID.

Политика «Нафтогаз» отказался урегулировать судебные споры с Газпромом Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко фактически отказал России в мирном урегулировании судебных споров, предложив заключить новый контракт с Газпромом на фоне судебных разбирательств.

Происшествия Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова Саид-Магомед Чапанов, известный как адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова, вместе со своим коллегой Равилем Тугушевым отправился в Читу, чтобы защищать интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье.

Политика Макрон назвал три сценария для развития России Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist рассказал о трех сценариях развития России, один из которых связан со сближением Москвы и ЕС, но он займет много времени.

Политика Кремль ответил «мы не патологоанатомы» на слова о смерти мозга НАТО Комментируя слова президента Франции о смерти мозга НАТО, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала их правдивыми и отражающими суть.

Шоу-бизнес Фото Заворотнюк с мужем появилось в ее Instagram Пост содержит фото Заворотнюк с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым, у которого состоялась премьера в рамках московского блока шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

Общество Москвичам предсказали «вишневую зиму» Температура предстоящей зимой в Москве будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы вишневыми.

Экономика Сбербанк снизил ставки по ипотеке Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке для зарплатных клиентов банка составит 7,1 процента, уточняется в пресс-релизе.

Происшествия Взрыв в центре Бишкека попал на видео В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.

Шоу-бизнес Адвокат назвал брак Лолиты с пятым мужем фиктивным Адвокат певицы Лолиты Милявской Сергей Жорин рассказал о решении Мосгорсуда по делу о расторжении брака между артисткой и ее пятым супругом - спортсменом Дмитрием Ивановым.

Происшествия В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Армия и оружие Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35 Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

Происшествия В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.

Экономика Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта «Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).

Здоровье Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.