Политика

РБКРБКСуд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн

Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
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 CNN, в иске, поданном в июне 2018 года, утверждалось, что Трамп и его трое старших детей — Дональд, Иванка и Эрик нарушили федеральные законы и законы о финансировании избирательных кампаний штата, злоупотребив статусом Donald J.Trump Foundation, освобожденного от налогов.
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