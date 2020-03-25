с чего всё началось

Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.

Гаджеты Вышел дешевый флагман Xiaomi Redmi K30 Pro Компания Xiaomi выпустила смартфон под брендом Redmi с обозначением K30 Pro, который эксперты нарекли «антикризисным флагманом» — аппарат имеет выдающуюся «начинку», при этом его стоимость относительно невысока.

Общество У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.

Происшествия Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Экономика Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Космос Ультратонкие солнечные панели оказались эффективнее Компания Azur Space Solar Power в Германии создала новые солнечные панели толщиной всего 0,02 мм, что тоньше человеческого волоса.

Общество Кабмин представит перечень ограничений по работе ТЦ из-за коронавируса Кабинет министров представит 25 марта перечень с рекомендациями для регионов по ограничениям работы торговых центров в связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

Общество Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на $2 трлн в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает издание Washington Post.

Происшествия Суд продлил срок содержания под стражей экс-министра Абызова Московский городской суд продлил до 26 июня срок содержания под стражей экс-министру по делам «Открытого правительства» Михаилу Абызову и пятерым менеджерам его компаний.

Общество В Госдуму внесли проект о лишении свободы за нарушение карантина Внесенный документ предлагает ужесточить ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей: штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Происшествия Житель Кузбасса предлагал услуги по запугиванию коронавирусом Фитнес-тренер из Новокузнецка за 50 тысяч рублей предлагал предпринимателям услуги по запугиванию конкурентов заражением коронавирусом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Гаджеты Samsung представила смартфон Samsung Galaxy A31 Всего несколько дней назад Samsung представила смартфон Samsung Galaxy A41, а ещё через пару дней – Galaxy M21.

Политика Парламент Хакасии поддержал идею штрафовать правительство Коновалова Президиум Верховного Совета Хакасии единогласно решил поддержать инициативу правительства России об изменениях в Кодекс административных правонарушениях РФ.

Здоровье 5 возможных лекарств от коронавируса назвал доктор Мясников В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.