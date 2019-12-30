Дзержинский районный суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Никиту Семёнова, обвиняемого в планировании теракта в северной столице, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в понедельник.

Суд арестовал второго обвиняемого в планировании теракта в Петербурге

Политика Подписан контракт на транзит российского газа через Украину Результатом двусторонних переговоров в Вене стало подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину, сообщил 31 декабря журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Общество Путин одобрил возврат части страховки при погашении кредита Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заемщику будет возвращаться часть страховой премии при досрочном погашении кредита.

Общество Минпромторг возобновляет программы льготного автокредитования Минпромторг с 1 января 2020 года возобновляет адресные программы поддержки спроса на автомобили, которые работают через льготное автокредитование - "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Космос «Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.

Шоу-бизнес Кристину Асмус госпитализировали на скорой Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу. Слишком большое количество работы в последнее время подорвало силы артистки.

Общество Скончался главный конструктор бомбардировщика Ту-160 Близнюк родился 12 апреля 1928 года. Работал в ОКБ им. Туполева, где, в частности, руководил работами по созданию бомбардировщика Ту-160.

Общество Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.