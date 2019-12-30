Происшествия
ИнтерфаксСуд арестовал второго обвиняемого в планировании теракта в Петербурге
Дзержинский районный суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Никиту Семёнова, обвиняемого в планировании теракта в северной столице, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в понедельник.
Читать в источнике
Оценить106
Подробнее о событии
Показать все источники
Второго фигуранта дела о подготовке теракта в Петербурге заключили под стражу
Петербургский дневник12:25
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Наука
Плохое питание негативно влияет на мужские сперматозоиды
Учёные из Швеции провели исследование и выяснили, что плохое питание негативно влияет на качество сперматозоидов.
Политика
Послы России и США обсудили перспективы развития отношений двух стран
Посол России в США Анатолий Антонов и американский посол в РФ Джон Салливан обсудили перспективы развития отношений двух стран.
Политика
Подписан контракт на транзит российского газа через Украину
Результатом двусторонних переговоров в Вене стало подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину, сообщил 31 декабря журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Общество
Путин одобрил возврат части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заемщику будет возвращаться часть страховой премии при досрочном погашении кредита.
Общество
Минпромторг возобновляет программы льготного автокредитования
Минпромторг с 1 января 2020 года возобновляет адресные программы поддержки спроса на автомобили, которые работают через льготное автокредитование - "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Происшествия
В Румынии врачи во время операции подожгли больную раком пациентку
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Авто
Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей
Политика
Меркель в новогоднем обращении высказалась за укрепление Европы
Меркель напомнила, что благополучие и безопасность Европы зависят в том числе и от благополучия соседних стран, включая африканские.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Происшествия
В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Один ребенок и шесть взрослых пострадали в аварии с автобусом в Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу. Слишком большое количество работы в последнее время подорвало силы артистки.
Общество
Скончался главный конструктор бомбардировщика Ту-160
Близнюк родился 12 апреля 1928 года. Работал в ОКБ им. Туполева, где, в частности, руководил работами по созданию бомбардировщика Ту-160.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Экономика
В Новосибирской области откроют три новых завода
Игры
В Digital Foundry обсудили утечку характеристик PlayStation 5 и Xbox Series X
Приблизительно полгода назад появился слух с характеристиками PlayStation 5 и Xbox Series X, а теперь независимый источник Digital Foundry подтвердил правдоподобность сведений.
Кино
Фильм «Холоп» возглавил российский прокат
В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
Футбол
Абрахам отказывается продлевать контракт с «Челси»
Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам отказывается продлевать контракт с клубом, утверждает Goal.
Политика
Шефчович приветствовал заключение контракта по транзиту газа
Вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович поприветствовал заключение контракта по транзиту российского газа в ЕС через Украину.
Общество
Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера
В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
Политика
В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию
30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
Политика
Forbes: санкции США против «Северного потока – 2» опоздали на год
Санкции США против газопровода "Северный поток – 2" запоздали на год, пишет американское издание Forbes.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Космос
Чем удивят ученые в 2020 году: кадры черной дыры и «захват» Марса
Наука
В Канаде найдено древнейшее свидетельство родительской заботы
В Новой Шотландии на острове Кейп-Бретон палеонтологи обнаружили древнейшее свидетельство родительской заботы.