Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов

«Дзержинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Георгия Чернышева», — рассказали в пресс-службе. Ранее ФСБ России распространила видео задержания двух россиян, которые занимались подготовкой терактов в Санкт-Петербурге.
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Подозреваемые в подготовке терактов в Петербурге проведут два месяца в СИЗО

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В Петербурге арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта

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В Петербурге арестовали двух задержанных за подготовку терактов в городе

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Арестован второй фигурант дела о подготовке терактов в Петербурге. У него в квартире нашли охотничьи патроны

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Второго фигуранта дела о подготовке теракта в Петербурге заключили под стражу

Петербургский дневник12:25

Оба подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге сели в СИЗО до конца февраля

АБН13:29

Суд отправил под стражу до конца февраля второго организатора теракта в Петербурге

Невские Новости12:07
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:52, Ашберн
Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
REGNUM 01:31
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Суд в Словакии вынес первый приговор по делу об убийстве Куциака

Специализированный суд в городе Пезинок с 13 января 2020 года начнет рассмотрение дел остальных четырех человек, принимавших участие в организации убийства журналиста и его невесты.
РИА Новости 10:51
Политика

Володин предложил госдепу США проверять знания истории стран у послов

"Было бы правильно, чтобы Госдепартамент США прежде чем направлять посла в страну, интересовался его знаниями истории государства, где ему предстоит работать", - сказал Володин.
Интерфакс 16:24
Политика

Россия и Украина подписали соглашения по транзиту газа

С сегодняшнего дня документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, добавил глава «Газпрома».
РБК 16:42
Политика

Санкции США против «Северного потока-2» назвали запоздалыми на год

США опоздали на год с введением санкций против газопровода «Северный поток-2» и уже не смогут помешать его строительству, считает американское издание Forbes.
Lenta.ru 16:41
Экономика

С 2020 года в Тверской области снизится плата за подключение к газу

С 2020 года в Тверской области прочти в два раза снизится размер льготной платы для отдельной категории граждан за подключение частных жилых строений к сетям газораспределения.
ГТРК Тверь 04:38
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru 11:55
Происшествия

Шесть человек пострадали в аварии с трамваем на севере Москвы

Шесть человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении грузовика с трамваем на севере Москвы.
РБК 14:00
Кино

Названы самые обсуждаемые фильмы и сериалы 2019 года

Российская газета 02:36
Общество

На дачу Медведева завезли тонны снега

Ленправда.Ру 16:20
Авто

Suzuki начала продажи нового кроссовера Suzuki XL7

Японский автопроизводитель начал продажи нового кроссовера XL7 в Индонезии.
Тарантас Ньюс 13:14
Политика

В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

Россия и Китай должны не проводить морские учения с Ираном, а вводить санкции против Тегерана, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
РИА Новости 13:55
Гаджеты

Realme X50 оказался полным аналогом Redmi K30 5G

В Сети опубликована информация о новом смартфоне Realme X50. Мобильный телефон от китайского бренда оказался полным аналогом Redmi K30 5G.
Актуальные Новости вчера в 09:21
Общество

Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ

Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Известия 06:00
Футбол

Арсенал — Челси 1:2

ProstoProSport вчера в 08:16
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Соник в кино»

Герой находит новый дом на Земле. Премьера фильма «Соник в кино» состоится 14 февраля следующего года.
Inc-news.ru 04:50
Наука

Яркие перья сделали младших птенцов лысухи любимчиками у родителей

Американские ученые нашли объяснение тому, почему птенцы американской лысухи бывают разного цвета: от бледного до ярко-красного.
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Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в русофобии

Газета.Ru 09:19
Армия и оружие

Курды потеряли двух боевиков при подрыве автомобиля в Ракке

iReactor вчера в 01:20
Политика

В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях

Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
РИА Новости 09:39
Культура

Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
РИА Новости 16:54
Шоу-бизнес

Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера

В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
Московский Комсомолец 13:05
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
RT на русском 09:39
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Вести.Ru 05:11
Экономика

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
RT на русском 09:31
Религия

В РПЦ разъяснили изменение правил крещения детей

Заместитель главы синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион рассказал, для чего в правила крещения детей были внесены изменения, а также разъяснил отдельные моменты этого нововведения.
Московский Комсомолец 15:39
Космос

В Китае создали нейросеть для поиска космического мусора

Pravda.Ru вчера в 17:35
Фигурное катание

Алина Загитова встретит Новый год с семьей в Москве

Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
ИА Удмуртия 07:08
Кино

Составлен рейтинг самых страшных фильмов 2019 года

Профиль 10:53
Здоровье

Роспотребнадзор: 78% школьников употребляют фастфуд и газировку

Порядка 78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Activityedu.ru 08:29
Как работают Яндекс.Новости?
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