Происшествия
RT на русскомСуд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
«Дзержинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Георгия Чернышева», — рассказали в пресс-службе. Ранее ФСБ России распространила видео задержания двух россиян, которые занимались подготовкой терактов в Санкт-Петербурге.
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Суд заключил под стражу одного из задержанных за подготовку терактов в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербург10:51
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