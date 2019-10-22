Окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, обвиняемого на родине в крупном хищении, сообщает ТАСС. Тем не менее вердикт суда не является окончательным и может быть оспорен в апелляционном суде.

Футбол Олимпиакос — Бавария 1:1 (Перерыв) Неприятный эпизод произошел во вторник по ходу матча 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Олимпиакос» — «Бавария» (0:4). На 84-й минуте встречи на стадионе начались потасовки между местными болельщиками и поклонниками мюнхенцев.

Футбол «Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо» «Шахтер» и «Динамо» Загреб сыграли вничью в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Авто Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы Замкнули пятерку лучших кроссоверов для зимы по версии CarsWeek самый популярный китайский SUV в России – Geely Atlas (от 1 445 000 рублей за комплектацию с полным приводом) и совсем новый купе-кроссовер Renault Arkana, полный привод для которого доступен, начиная с версии Drive стоимостью от 1 185 000 рублей.

Экономика Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза 17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.

Экономика Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.

Политика В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами «Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.

Политика Сенат США поддержал присоединение Северной Македонии к НАТО Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уверен в ратификации сенатом присоединения Северной Македонии к НАТО осенью 2019 года.

Общество Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.

Шоу-бизнес Опубликован неизвестный видеоролик с Юлией Началовой Пиар-менеджер Анна Исаева разместила в своем блоге личное видео с дня рождения дочери Юлии Началовой Веры.

Авто АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.

Политика Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.

Армия и оружие Шойгу напомнил об оставшихся у США 1,5 часах по Сирии У США остался 1 час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

Общество Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского Представитель экс-губернатора сказала РБК, что Дубровский не будет комментировать ситуацию с отменой уголовного дела.

Экономика В России рекордно обрушился спрос на бензин В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.

Происшествия Самарский школьник подавился воздушным шариком и умер Ученик восьмого класса погиб в одной из школ Самарской области, подавившись воздушным шариком.

Единоборства Джуниор дос Сантос снялся с боя с Волковым Экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории Джуниор дос Сантос не сможет провести поединок с Александром Волковым во главе турнира UFC в Москве 9 ноября, сообщает ТАСС.

Политика Норвегия заявила об отсутствии угроз со стороны России Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию, несмотря на сложности во взаимоотношениях между Москвой и странами Запада.

Шоу-бизнес Сын Кристины Орбакайте окончил университет Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.

Общество NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.

Армия и оружие Покинувших Сирию военных США призвали уехать из Ирака Объединенное командование Вооруженных сил (ВС) Ирака потребовало вывести со своей территории американские подразделения, переброшенные туда из Сирии.