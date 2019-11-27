Общество
Коммерсантъ«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции
Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
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Космос
Новые миссии НАСА позволят понять, почему техника «сходит с ума» у полюсов Земли
Происшествия
Основатель расследовательской группы CIT сообщил о нападении на него
В Москве неизвестные напали на основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева и облили его зеленкой.
Политика
Путин осмотрел подлодки и суда на «Адмиралтейских верфях»
В рамах рабочей поездки в Петербург президент Владимир Путин посетил судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» и осмотрел продукцию предприятия — новейшие корабли и суда военного и гражданского назначения.
Спорт
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
Организаторы легкоатлетического турнира в Глазго исключили трёхкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту россиянку Марию Ласицкене из числа участниц соревнований.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
"Трансконтейнер" в одни руки Группа "Дело" Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России "Трансконтейнер" (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб. Это почти в два раза больше стартовой цены (36 млрд руб.).
Политика
На Украине появился омбудсмен по защите государственного языка
Должность языкового омбудсмена на Украине предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Футбол
«Спартак» оштрафовали за оскорбления Дзюбы
КДК РФС принял решение оштрафовать «Спартак» на 100 тысяч рублей.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Происшествия
Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии
Руководство Одесского областного онкологического диспансера отрицает свою причастность к правонарушению, указывая, что подозреваемый в распространении порнографии врач не является сотрудником медучреждения.
Общество
Снежный покров в Москве ляжет 1 декабря
Общество
У дочери заместителя Рогозина нашли недвижимость в США
Дочь первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича Диана стала владелицей земельного участка в городе Беллеэр-Бич (штат Флорида, США) в 2011 году, когда ей было 14 лет.
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
Культура
Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Общество
Иванов связал запуск трассы М-11 с решением одной из бед России
Запуск новой платной трассы М-11 Москва–Санкт-Петербург свидетельствует о том, что страна научилась бороться с одной из двух своих бед, заявил представитель президента России по экологии и транспорту Сергей Иванов.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Общество
В России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Политика
В Кремле заявили о возможных переговорах Путина и Зеленского в Париже
Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут устроить отдельную двустороннюю встречу на полях саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже.
Общество
Путин отменил ежемесячные выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком
Выплаты в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет отменят с 1 января 2020 года.
Общество
Бюджет Москвы поддержали представители всех фракций Мосгордумы
Поправки к проекту закона о бюджете были поддержаны большинством депутатов Московской городской думы, а сам бюджет поддержали все фракции столичного парламента.
Происшествия
В России второклассница покончила с собой после переписки с взрослым мужчиной
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной.
Экономика
Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана
Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Энергетика
В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике
Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
Общество
В Роскачестве назвали лучшее вино страны
Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Спорт
Дисквалифицированный лыжник Хауке: чувствовал, что россияне на допинге
Австрийский лыжник Макс Хауке, который на чемпионате мира 2019 года был уличён в применении кровяного допинга, признался, что подозревал представителей России, Норвегии и Швеции в приёме запрещённых препаратов.
Происшествия
Самоубийство 23-летней следовательницы в Сочи скрыли от ее семьи
Семья сочинской следовательницы Марии Клочковой узнала о самоубийстве девушки из СМИ.
Транспорт