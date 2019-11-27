Общество

Российская газетаРоссийская газетаСуд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
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BFM.ru09:28
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В Латвии оценили данные об отказе Турции от плана защиты Прибалтики

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Путин обещал главе УЕФА лучшее проведение ЕВРО-2020 в Петербурге

Россия сделает все, чтобы матчи первенства Европы в Санкт-Петербурге прошли на самом высоком организационном уровне Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ подготовит проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге наилучшим образом.
SM News 11:28
Наука

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Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,57 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей и на 22 ноября составили 451,952 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
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Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru вчера в 21:36
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Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
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Общество

Дональд Трамп выложил в Twitter своё фото в образе Рокки

Говорит Москва 12:41
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«Ак Барс» обыграл «Сибирь» и одержал седьмую победу подряд в КХЛ

ТАСС Спорт 13:50
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ФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет

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Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Коммерсантъ 14:33
Политика

Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах

С обращением к президенту выступили 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Коммерсантъ 12:10
Баскетбол

Определились соперники сборной России в олимпийской квалификации

Сборная России в отборе к Олимпийским играм-2020 встретится с командами Мексики и Германии в группе A, встречи пройдут в хорватском Сплите.
Спорт день за днем 11:37
Общество

Истек срок апелляции Дании по «Северному потоку — 2»

Срок апелляции на разрешение Датского энергетического агентства по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм истек 27 ноября в 17:00 мск.
BFM.ru 09:22
Происшествия

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП в Тамбове

Пострадавшими в ДТП на пересечении Астраханской и Советской улиц в Тамбове, по уточненным данным, стали пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области.
ТАСС вчера в 13:00
Финансы

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
RT на русском вчера в 03:48
Футбол

«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru вчера в 17:00
Финансы

Курс НБМ на среду — доллар и евро растут в цене

Вырастут в цене доллар США, евро и украинская гривна, а румынский лей и российский рубль, напротив, подешевеют.
Sputnik Молдова вчера в 15:05
Общество

В России отменили обязательную сертификацию лекарств

Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств.
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник

В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
РИА Новости 09:50
Здоровье

Гончарук пообещал украинцам бесплатную медицину

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что совсем скоро большинство медицинских услуг в стране будут бесплатными.
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Политика

Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым.
Газета.Ru 13:45
Общество

В Кремле назвали внутренним делом Кипра лишение Дерипаски гражданства

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Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин в третий раз стал отцом

Сегодня стало известно, что в семье бывшего мужа Юлии Началовой Евгения Алдонина случилось радостное событие: супруга футболиста, Ольга, подарила ему дочь.
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Путин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург

Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:35
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