Политика
Аргументы и ФактыВ США отменили штраф ExxonMobil за нарушение антироссийских санкций
Штраф в размере двух миллионов долларов Минфин США назначил в 2017 году за то, что в 2014 году компания заключила контракты и таким образом нарушила американские санкции в отношении РФ, введенные на фоне ситуации на Украине.
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с чего всё началось
Exxon Mobil Corp. в суде в Далласе добилась отмены штрафа Минфина США в размере $2 млн за невыполнение режима санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на окружного судью.Коммерсантъ03:01
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Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
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Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
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WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
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Источник: Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе
Великобритания запросила проведения обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
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AMD рассчитывает сделать новые видеокарты в два раза быстрее нынешних
Компания AMD рассчитывает сделать новые флагманские видеокарты в два раза быстрее нынешних.
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Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
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Полицейские в Страсбурге задержали 40 человек по подозрению в массовых поджогах на территории западных районов города в новогоднюю ночь.
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
На место вызвали полицию, но глава семейства накинулся на полицейских с монтировкой, правоохранители его застрелили.
Происшествия
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«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Культура
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Происшествия
В Удмуртии шесть человек пострадали при пожаре в психдиспансере
В удмуртском Глазове шесть человек пострадали при пожаре в психоневрологическом диспансере.
Кино
Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Происшествия
В немецком зоопарке при пожаре сгорели более 30 обезьян
Пожар произошел в новогоднюю ночь в зоопарке немецкого города Крефельд, погибли все человекообразные обезьяны.
Футбол
Балотелли попал в ДТП, возвращаясь с празднования Нового года
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли угодил в аварию, когда возвращался с новогодней вечеринки в одном из ночных клубов.
Наука
Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе
Общество
В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о любительском рыболовстве, сообщает ИА REGNUM.
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В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком
В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
Кино
Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Политика
Ким Чен Ын впервые не выступил с новогодним обращением к нации
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не стал выпускать отдельное новогоднее обращение к нации.
Киберспорт
Победитель Overwatch League потерял больше половины призовых из-за налогов
Победитель Overwatch League — Season 2 Джей sinatraa Вон рассказал, что получил только 45% из полагающейся ему доли призовых — 55% составили налоги.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.