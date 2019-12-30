с чего всё началось

Штраф в размере двух миллионов долларов Минфин США назначил в 2017 году за то, что в 2014 году компания заключила контракты и таким образом нарушила американские санкции в отношении РФ, введенные на фоне ситуации на Украине.

В США отменили штраф ExxonMobil за нарушение антироссийских санкций

Шоу-бизнес Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.

Технологии WhatsApp перестанет работать на ряде устройств Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.

Политика Стало известно, сколько жителей Донбасса получили паспорта РФ Указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке, подписал в конце апреля прошлого года президент России Владимир Путин.

Происшествия Более 200 автомобилей сожгли в Страсбурге в новогоднюю ночь Полицейские в Страсбурге задержали 40 человек по подозрению в массовых поджогах на территории западных районов города в новогоднюю ночь.

Кино Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.

Происшествия В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.