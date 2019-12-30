Федеральный суд Северного округа штата Техас во вторник постановил, что власти США неправомерно начислили нефтегазовой компании ExxonMobil Corporation штраф в размере $2 млн за нарушение санкций против России. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в электронную базу суда.

с чего всё началось

Суд постановил, что власти США в 2014 году не дали компании достаточно времени на то, чтобы свернуть контракты с "Роснефтью", которые нарушали санкции, введенные администрацией Барака Обамы . Штраф признан неправомерным и отменен, сообщает ТАСС.

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

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