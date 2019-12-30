Политика

Вести.RuВести.RuСуд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Суд постановил, что власти США в 2014 году не дали компании достаточно времени на то, чтобы свернуть контракты с "Роснефтью", которые нарушали санкции, введенные администрацией Барака Обамы . Штраф признан неправомерным и отменен, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Суд в США отменил штраф ExxonMobil на $2 млн за нарушение санкций против России

Федеральный суд Северного округа штата Техас во вторник постановил, что власти США неправомерно начислили нефтегазовой компании ExxonMobil Corporation штраф в размере $2 млн за нарушение санкций против России. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в электронную базу суда.
ТАССвчера в 22:30

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Суд в США отменил штраф ExxonMobil на $2 млн за нарушение санкций против России

ТАССвчера в 22:30

Exxon Mobil добилась отмены штрафа за нарушение санкций против России

РИА Новостивчера в 22:18

Суд отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

РБКвчера в 22:48

В США отменили $2 млн штрафа ExxonMobil за нарушение санкций против РФ

Известиявчера в 22:50

Суд отменил штраф американской нефтегазовой компании Exxon Mobil за нарушение антироссийских санкций

Life.ruвчера в 22:31

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Вести.Ruвчера в 22:45

Суд отменил штраф американской компании за нарушение санкций против России

Lenta.ruвчера в 23:54
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Общество

Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

Известия 00:08
Политика

Трамп заявил, что не желает войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает войны с Ираном, обвиненным американской стороной в нападении на посольство США в Багдаде.
Газета.Ru вчера в 21:50
Здоровье

Цельное молоко поможет предотвратить ожирение

Оказывается, продукт не только богат на различные микроэлементы, но и помогает предотвратить ожирение.
Актуальные Новости вчера в 05:13
Музыка

Лазарев под Новый год объяснил, почему не победил на Евровидении

Певец Сергей Лазарев, подводя итоги минувшего года в инстаграме, признался, что не надеялся на победу на Евровидении-2019, поскольку понимал политический настрой по отношению к России.
РИА Новости вчера в 17:53
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Хоккей

МЧМ-2020 по хоккею: Россия разгромила Германию и вышла в четвертьфинал

Сборная России по хоккею переиграла команду Германии 31 декабря в матче молодежного чемпионата мира по хоккею.
Красная весна вчера в 11:24
Армия и оружие

В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
РИА Новости 30.12.19 в 13:55
Экономика

С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
РИА Новости вчера в 20:50
Происшествия

В Амурской области пропал двухлетний мальчик

"Следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области разыскивается [мальчик] 25 марта 2017 года рождения, который пропал вечером 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 22:42
Экономика

В РФ повышаются акцизы на сигареты

Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1,966 тыс. рублей за 1 тыс. штук с 1,89 тыс. рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Интерфакс вчера в 22:42
Политика

Лукашенко и Медведев договорились о поставках нефти без контракта

"Премьер-министр РФ и президент Белоруссии договорились продолжить работу по заключению контрактов по поставке углеводородов в Белоруссию", - заявил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.
Газета.Ru вчера в 13:04
Армия и оружие

РФ и Белоруссия обсудят использование двух военных объектов

Минобороны Белоруссии сообщило, что в наступающем году может сохранить за Россией право на использование двух военных объектов на своей территории.
Росбалт вчера в 14:28
Политика

20 лет назад Путин стал преемником Ельцина

ГЛАС.RU вчера в 05:39
Кино

Фильм «Холоп» возглавил российский прокат

В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
ГТРК Белгород 30.12.19 в 07:57
Общество

Покупать в интернете за границей стало сложнее

Покупать в интернете за границей стало сложнее — с 1 января порог беспошлинного ввоза товаров, купленных в зарубежных магазинах, снизился до 200 евро в месяц.
Lenta.ru вчера в 21:57
Футбол

Василий Березуцкий — о тренерском опыте в «Витессе»: «Задача в моей голове может быть одна — победа. Но есть «Аякс»

Экс-помощник Леонида Слуцкого в «Витессе» Василий Березуцкий рассказал о полученном опыте и поделился мнением о причинах отставки тренерского штаба арнемского клуба.
Матч ТВ вчера в 12:11
Авто

Названы самые покупаемые SUV стоимостью 4-5 млн рублей

На втором месте рейтинга самых покупаемых SUV стоимостью 4-5 млн рублей располагается BMW X5 с результатом 4 348 единиц и средней ценой 5 195 000 рублей.
Tvoe-avto.com 29.12.19 в 03:31
Политика

Захарова: США положили ноги на стол мировой политики

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости заявила, что протокольная политика США вернулась к временам «Дикого Запада», а Вашингтон «положил ноги на стол» мировой политики.
Национальная служба новостей вчера в 03:41
Энергетика

На Украине резко выросла цена на газ для населения

На Украине с 1 января 2020 года выросла цена на газ для населения Украины.
РЕН ТВ вчера в 23:08
Происшествия

В новогоднюю ночь амурчане жаловались на холод и вызывали скорую

В новогоднюю ночь амурчане жаловались на холод и отсутствие воды, а также вызывали скорую и полицию.
ИА Порт Амур вчера в 23:50
Политика

Allseas не собирается возобновлять укладку «Северного потока-2»

Швейцарская Allseas не собирается возобновлять укладку "Северного потока-2", остановленную из-за санкций США, и собирается перенаправить трубоукладчики на другую работу, рассказали РИА Новости в компании.
ПРАЙМ 30.12.19 в 06:02
Экономика

Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января

Налог с продажи недвижимости С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.
РИА Новости 00:00
Авто

Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили

В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.
Автоновости дня 30.12.19 в 04:12
Технологии

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Как передает РИА Новости, 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp не будет работать на смартфонах с устаревшими версиями операционных систем iOS и Android.
Инфорос вчера в 04:44
Происшествия

Пенсионеры в Красноярске пытались поджечь себя из-за отказа в жилье

Pravda.Ru вчера в 08:22
Происшествия

Сейсмологи: вблизи Камчатки произошло два землетрясения

REGNUM 29.12.19 в 20:53
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Общество

В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках

Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:03
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews 29.12.19 в 15:00
Общество

Рогозин назвал восторги вокруг Илона Маска преувеличенными

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал восторги вокруг гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса преувеличенными.
РБК вчера в 12:42
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