Политика

Вести.RuВести.RuСуд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Суд постановил, что власти США в 2014 году не дали компании достаточно времени на то, чтобы свернуть контракты с "Роснефтью", которые нарушали санкции, введенные администрацией Барака Обамы . Штраф признан неправомерным и отменен, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Суд в США отменил штраф ExxonMobil на $2 млн за нарушение санкций против России

Федеральный суд Северного округа штата Техас во вторник постановил, что власти США неправомерно начислили нефтегазовой компании ExxonMobil Corporation штраф в размере $2 млн за нарушение санкций против России. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в электронную базу суда.
ТАССвчера в 22:30

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Суд в США отменил штраф ExxonMobil на $2 млн за нарушение санкций против России

ТАССвчера в 22:30

Exxon Mobil добилась отмены штрафа за нарушение санкций против России

РИА Новостивчера в 22:18

Суд отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

РБКвчера в 22:48

В США отменили $2 млн штрафа ExxonMobil за нарушение санкций против РФ

Известиявчера в 22:50

Суд отменил штраф американской нефтегазовой компании Exxon Mobil за нарушение антироссийских санкций

Life.ruвчера в 22:31

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Вести.Ruвчера в 22:45

Минфин США неправомерно оштрафовал ExxonMobil за нарушение санкций

РЕН ТВвчера в 23:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Общество

Покупать в интернете за границей стало сложнее

Покупать в интернете за границей стало сложнее — с 1 января порог беспошлинного ввоза товаров, купленных в зарубежных магазинах, снизился до 200 евро в месяц.
Lenta.ru вчера в 21:57
Экономика

Новые законы 2020 года затронут льготников и автомобилистов

В новом году будет проще разобраться с квартирой, а ЖКХ не поднимется выше установленного уровня. В Новом году нас ждут новые законы.
Neva.Today 29.12.19 в 06:10
Энергетика

Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился

Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
РИА Новости вчера в 00:00
Происшествия

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Трое полицейских пострадали в результате нападения на пост ДПС в Магасе.
Вести.Ru вчера в 13:35
Политика

Зеленский заявил о национальной идее на 2020 год

После речи Зеленского прозвучали поздравления от известных украинцев из разных регионов республики.
Телеканал 360° вчера в 18:53
Общество

Эксперты: увеличение МРОТ будет компенсировано ростом цен

Цены в Новом году на целый ряд товаров вырастут.
Газета.Ru 30.12.19 в 00:16
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Экономика

Dzintars постепенно закроет свои магазины

Магазины неплатежеспособной косметической фабрики Dzintars постепенно будут закрыты, сообщил администратор предприятия Янис Берзиньш, передает tvnet.lv.
Sputnik Латвия вчера в 12:31
Хоккей

Молодежка сборной России разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧМ

Молодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
АБН вчера в 16:24
Фигурное катание

Алина Загитова оттолкнула фанатку во время автограф-сессии

StarHit.ru вчера в 18:00
Кино

Кевин Смит рассказал о «шокирующей» альтернативной концовке «Джокера»

Художественный фильм «Джокер» про одноимённого персонажа американских комиксов имел альтернативную, «шокирующую» концовку, заявил кинорежиссёр Кевин Смит.
News.ru вчера в 09:39
Политика

В Багдаде начался штурм американского посольства

Pravda.Ru вчера в 05:24
Происшествия

В Амурской области пропал двухлетний мальчик

"Следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области разыскивается [мальчик] 25 марта 2017 года рождения, который пропал вечером 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 22:42
Политика

Немцы отвели Путину и Меркель ведущие роли в 2020 году

Известия 29.12.19 в 10:16
Происшествия

Балкон барнаульца загорелся от выстрела фейерверка

АМИТЕЛ вчера в 23:37
Экономика

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
ТАСС вчера в 16:06
Шоу-бизнес

Лоза отреагировал на критику выступлений Пугачевой

Композитор Юрий Лоза ответил на негатив в адрес певицы Аллы Пугачевой, которую раскритиковал музыкальный критик Сергей Соседов.
URA.Ru вчера в 19:28
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

РИА Новости вчера в 05:51
Происшествия

Пенсионеры в Красноярске пытались поджечь себя из-за отказа в жилье

Pravda.Ru вчера в 08:22
Экономика

С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
РИА Новости вчера в 20:50
Политика

Лукашенко и Медведев договорились о поставках нефти без контракта

"Премьер-министр РФ и президент Белоруссии договорились продолжить работу по заключению контрактов по поставке углеводородов в Белоруссию", - заявил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.
Газета.Ru вчера в 13:04
Технологии

Будущее — в цифрах и фактах

1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.
РБК 30.12.19 в 02:54
Политика

Путин поздравил россиян с Новым годом

Lenta.ru вчера в 07:01
Авто

Названы самые покупаемые SUV стоимостью 4-5 млн рублей

На втором месте рейтинга самых покупаемых SUV стоимостью 4-5 млн рублей располагается BMW X5 с результатом 4 348 единиц и средней ценой 5 195 000 рублей.
Tvoe-avto.com 29.12.19 в 03:31
Общество

В российском городе сожгли символ года за 670 тысяч рублей

По информации издания, конструкция с символом года обошлась в 670 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 22:14
Гаджеты

75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел

iXBT.com вчера в 01:00
Политика

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите

Платеж российской компании оказался на уровне контракта 2009 года «Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый пятилетний контракт по транзиту газа ровно за сутки до истечения срока действия предыдущего — 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 06:14
Кино

Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

РИА Новости вчера в 08:43
Происшествия

Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
RT на русском вчера в 13:57
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Американская компания, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации. Штаб-квартира компании расположена в городе Ирвинг, пригород Далласа, штат Техас.
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