Политика

Вести.RuВести.RuСуд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Суд постановил, что власти США в 2014 году не дали компании достаточно времени на то, чтобы свернуть контракты с "Роснефтью", которые нарушали санкции, введенные администрацией Барака Обамы . Штраф признан неправомерным и отменен, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Суд в США отменил штраф ExxonMobil на $2 млн за нарушение санкций против России

Федеральный суд Северного округа штата Техас во вторник постановил, что власти США неправомерно начислили нефтегазовой компании ExxonMobil Corporation штраф в размере $2 млн за нарушение санкций против России. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в электронную базу суда.
ТАССвчера в 22:30

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Суд в США отменил штраф ExxonMobil на $2 млн за нарушение санкций против России

ТАССвчера в 22:30

Суд отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

РИА Новостивчера в 22:18

Суд отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

РБКвчера в 22:48

В США отменили $2 млн штрафа ExxonMobil за нарушение санкций против РФ

Известиявчера в 22:50

Суд в США отменил штраф для компании «Эксон Мобил» за нарушение санкций против России

Эхо Москвы00:32

Суд отменил штраф американской нефтегазовой компании Exxon Mobil за нарушение антироссийских санкций

Life.ruвчера в 22:31

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Вести.Ruвчера в 22:45
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Энергетика

На Украине резко выросла цена на газ для населения

На Украине с 1 января 2020 года выросла цена на газ для населения Украины.
РЕН ТВ вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Радостная Пелагея после развода пришла с дочкой на елку

Читайте материал: "Телегин назвал причину развода с Пелагеей".
Московский Комсомолец вчера в 06:03
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Происшествия

В Ингушетии напали на пост ДПС и убили полицейского

По версии источника, в нападении участвовали трое. Они подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия.
Lenta.ru вчера в 10:34
Культура

«Мы онемели, когда Ельцин выступил и назначил Путина и.о.»

Исполняется 20 лет с того 31 декабря, когда в новогоднюю ночь президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе, а вслед за ним с новогодним обращением к россиянам обратился и.о. главы государства Владимир Путин.
Московский Комсомолец вчера в 01:13
Кино

Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Деловое.ТВ вчера в 04:58
Происшествия

В Амурской области пропал двухлетний мальчик

В Благовещенске Амурской области вечером 31 декабря пропал двухлетний мальчик.
РБК 00:33
Общество

Медведев утвердил правила содержания животных в цирках и зоопарках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее требования к содержанию животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
Rambler News Service вчера в 10:44
Экономика

Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января

Налог с продажи недвижимости С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.
РИА Новости 00:00
Экономика

В России выросли акцизы на вино и шампанское

Сегодня, 1 января, в России вступает в силу закон о повышении акцизов на некоторые виды подакцизных товаров, в частности, на вино и шампанское, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:05
Общество

В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
RT на русском вчера в 23:37
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Rambler News Service 30.12.19 в 03:24
Политика

Ким Чен Ын заявил, что вскоре представит новое стратегическое оружие

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе доклада на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии КНДР заявил, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое оружие.
RT на русском вчера в 18:37
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Известия вчера в 14:48
Политика

Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде

РБК вчера в 19:35
Хоккей

МЧМ-2020 по хоккею: Россия разгромила Германию и вышла в четвертьфинал

Сборная России по хоккею переиграла команду Германии 31 декабря в матче молодежного чемпионата мира по хоккею.
Красная весна вчера в 11:24
Происшествия

В квартире героя мема про повара нашли труп девушки

Полицейские в Санкт-Петербурге обнаружили труп 17-летней девушки в квартире, владельцем которой является Антон Сидоров — герой видеоролика-мема «Повар спрашивает повара».
Известия вчера в 20:34
Единоборства

Китайский промоутер выиграл торги на бой Артура Бетербиева

Allboxing.ru вчера в 10:19
Хоккей

Панарин набрал 4 очка, но «Рейнджерс» все равно проиграли

К 57-й минуте "Рейнджерс" сократили отставание от соперника до минимума (5:6), а 28-летний россиянин поучаствовал в четырех голах своей команды из пяти: он записал на свой счет три голевые передачи и один гол.
Вести.Ru 01:09
Политика

На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

«Его используют разведчики»: гомеопат назвал средство от похмелья

Людям, злоупотребляющим алкоголем, может помочь вещество под названием тиосульфат натрия, которое, в частности, используют разведчики.
РИА Новости вчера в 19:44
Экономика

В России максимальный размер кредитного долга ограничат с 1 января

С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
RT на русском вчера в 02:43
Культура

Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Алтапресс вчера в 08:09
Общество

Трасса «Оренбург-Орск» перекрыта из-за погоды

Как сообщают пользователи соцсетей, автотрасса «Оренбург-Орск» перекрыта в связи с погодными условиями.
Беловка.рус вчера в 05:21
Гаджеты

Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10

Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
3DNews вчера в 13:10
Происшествия

Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
РИА Новости 30.12.19 в 07:08
Политика

Забыл, что уже не президент: Порошенко выпустил в эфир новогоднее обращение

Бывший президент Украины и действующий депутат Верховной рады (глава партии «Европейская солидарность») Петр Порошенко записал свое новогоднее обращение, которое транслировалось на украинских телеканалах «5 канал» и «Прямой», владельцем которых и является Порошенко.
REGNUM 00:06
Единоборства

Bellator рассказал, кто может стать следующим противником Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, с кем может пройти следующий поединок Федора Емельяненко.
РИА Новости 30.12.19 в 09:48
Общество

Минюст подготовил проект об отмене более 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР

Министерство юстиции РФ предлагает признать устаревшими свыше 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР, соответствующий проект постановления правительства опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 12:17
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