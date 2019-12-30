с чего всё началось

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа в два миллиона долларов за нарушение санкций, введенных Вашингтоном против Москвы.

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

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Общество Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.

Экономика Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.

Армия и оружие Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия Как передает РИА Новости, в Министерстве объединения Южной Кореи предостерегли Пхеньян от проведения демонстрации нового стратегического оружия, о котором заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Экономика Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии АЭС в России по итогам 2019 года установили новый рекорд по выработке электроэнергии, выдав в совокупности почти 209 миллиардов киловатт-часов, сообщила в среду пресс-служба оператора всех атомных электростанций в стране, концерна "Росэнергоатом".