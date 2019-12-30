Политика
РИА НовостиСуд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России
Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа в два миллиона долларов за нарушение санкций, введенных Вашингтоном против Москвы.
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с чего всё началось
Exxon Mobil Corp. в суде в Далласе добилась отмены штрафа Минфина США в размере $2 млн за невыполнение режима санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на окружного судью.Коммерсантъ03:01
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Транспорт
В Петербурге подорожал проезд в общественном транспорте
Стоимость разового проезда на общественном транспорте в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня, 1 января, увеличивается на 10 рублей.
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Кросс-хэтчбек Kia XCeed сертифицирован в России, поскольку он получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
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По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
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Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео
Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
Общество
Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке
Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
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Как передает РИА Новости, в Министерстве объединения Южной Кореи предостерегли Пхеньян от проведения демонстрации нового стратегического оружия, о котором заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Спорт
Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования престижного турнира "Тур де Ски", который проходит в итальянском Тоблахе.
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Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Шоу-бизнес
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Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Происшествия
СМИ: 7-летнюю девочку похитили в Москве в новогоднюю ночь
В Москве правоохранительные органы разыскивают 7-летнюю девочку, которую в новогоднюю ночь похитила неизвестная женщина.
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Экономика
Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии
АЭС в России по итогам 2019 года установили новый рекорд по выработке электроэнергии, выдав в совокупности почти 209 миллиардов киловатт-часов, сообщила в среду пресс-служба оператора всех атомных электростанций в стране, концерна "Росэнергоатом".
Общество
В России вступил в силу закон о любительской рыбалке
В России с 1 января 2020 года вступил в силу закон о любительском рыболовстве.
Кино
Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
Кино
Netflix определил популярные проекты 2019 года
Стриминговый сервис Netflix рассказал о самом востребованном в уходящем году проекте, так, комедию "Загадочное убийство" режиссера Кайла Ньюачека посмотрели 30,9 миллиона зрителей за первые три дня после выхода.
Гаджеты
Samsung создала первый телевизор с нулевой рамкой экрана
Политика
Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом
Армия и оружие
В 2020 году США потратят 2 млрд долларов на обслуживание F-35
Многоцелевые истребители 5-го поколения F-35 Lightning II стоят на вооружении Военно-морских и Военно-воздушных сил, Корпуса морской пехоты и вооруженных сил некоторых иностранных заказчиков.
Общество
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Энергетика
На Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Футбол
«Урал» об отзаявке капитана на сайте РПЛ: Фидлер остается в команде
Попадание капитана екатеринбургского "Урала" Артема Фидлера в список отзаявленных на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ), вероятно, стало техническим моментом, полузащитник не покидает команду, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.
Общество
SmolDaily.ru рассказывает гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год
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