Политика
РИА НовостиСуд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России
Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа в два миллиона долларов за нарушение санкций, введенных Вашингтоном против Москвы.
Читать в источнике
Оценить92
с чего всё началось
Exxon Mobil Corp. в суде в Далласе добилась отмены штрафа Минфина США в размере $2 млн за невыполнение режима санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на окружного судью.Коммерсантъ03:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:05, Ашберн
Фигурное катание
Алина Загитова оттолкнула фанатку во время автограф-сессии
Политика
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
Финансы
Экономика Украины. Итоги 2019 года
Нацбанк Украины ожидает, что номинальная ревальвация гривны по итогам 2019 года составит 14,5% по доллару и 16,7% по евро.
Политика
Власти ЛНР не отпускают освобождённых Украиной пленных домой
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года
Пенсии По данным Министерства труда РФ размеры страховых пенсий будут проиндексированы с 1 января 2020 года на 6,6%, что превышает ожидаемый показатель инфляции в 3,8 %. Детские пособия Начиная с 1 января 2020 года, изменятся размеры детских пособий, которые не имеют фиксированной величины: по беременности и родам (140 дней декрета), уходу за ребенком до полутора лет.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Общество
Первую из двух ниток газопровода Eugal сегодня введут в эксплуатацию
В соответствии с планами, примерно 80 процентов газа, который будет доставляться по "Северному потоку-2", пойдет по трубам EUGAL.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Авто
Volkswagen выпустил прощальное видео с моделью Beetle
Немецкий автопроизводитель Volkswagen прощается со своей моделью Beetle. Компания опубликовала видео с самым популярным автомобилем.
Политика
Эрдоган спешит к отправке военных в Ливию
Несколько дней назад Эрдоган заявил, что парламент проголосует за отправку турецких военных в Ливию 8 или 9 января.
Футбол
Источник: «Челси» рассматривает Чалова как замену Жиру
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард намерен усилить атакующую линию команды, сообщает «Express».
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Общество
Папа Римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа шел по площади в Ватикане и приветствовал паломников на пути к большой рождественской сцене Франциск протянул руку, чтобы дотронуться до ребенка, затем отвернулся от толпы, когда соседняя женщина схватила его за руку и дернула к себе.
Экономика
В России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделия
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия повышается в России с 1 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Футбол
Коломейцев исключен из заявки «Локомотива» на сезон РПЛ
«Локомотив» убрал из заявки на сезон РПЛ полузащитника Александра Коломейцева. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Происшествия
Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым
В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
Общество
В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о любительском рыболовстве, сообщает ИА REGNUM.
Футбол
«Текстильщик» определился с новым главным тренером
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более чем 10 млн рублей.
Политика
Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко
Два украинских телеканала - "Прямой" и "Пятый" - в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко, а в первые минуты после полуночи - поздравление нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.
Общество
Владимир Путин поздравил граждан России с Новым годом
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.
Политика
Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем
Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
Общество
В новогодних гуляниях по всей России приняли участие 6,5 млн человек
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.