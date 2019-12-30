с чего всё началось

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа в два миллиона долларов за нарушение санкций, введенных Вашингтоном против Москвы.

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Политика Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.

Финансы Экономика Украины. Итоги 2019 года Нацбанк Украины ожидает, что номинальная ревальвация гривны по итогам 2019 года составит 14,5% по доллару и 16,7% по евро.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года Пенсии По данным Министерства труда РФ размеры страховых пенсий будут проиндексированы с 1 января 2020 года на 6,6%, что превышает ожидаемый показатель инфляции в 3,8 %. Детские пособия Начиная с 1 января 2020 года, изменятся размеры детских пособий, которые не имеют фиксированной величины: по беременности и родам (140 дней декрета), уходу за ребенком до полутора лет.

Политика Эрдоган спешит к отправке военных в Ливию Несколько дней назад Эрдоган заявил, что парламент проголосует за отправку турецких военных в Ливию 8 или 9 января.

Общество Папа Римский ударил женщину на праздновании Нового года Папа шел по площади в Ватикане и приветствовал паломников на пути к большой рождественской сцене Франциск протянул руку, чтобы дотронуться до ребенка, затем отвернулся от толпы, когда соседняя женщина схватила его за руку и дернула к себе.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.

Политика Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко Два украинских телеканала - "Прямой" и "Пятый" - в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко, а в первые минуты после полуночи - поздравление нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.

Общество Путин поздравил россиян с Новым годом Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.