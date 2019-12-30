с чего всё началось

Нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation оспорила штраф в размере $2 млн, наложенный на нее министром финансов США Стивеном Мнучином, после того как корпорация якобы нарушила антироссийские санкции, заключив серию нефтяных и газовых сделок в России.

Суд отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России

Политика Хаменеи ответил на угрозы Трампа Ирану Ранее Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, который США обвинили в нападении на американское посольство в Багдаде, при этом он подчеркнул, что Иран понесет полную ответственность за гибель людей или ущерб, причиненный какому-либо объекту США.

Экономика В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.

Экономика В России подорожали водка и коньяк В России с 1 января увеличились минимальные розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликёроводочные изделия.

Технологии WhatsApp перестанет работать на ряде устройств Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.

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