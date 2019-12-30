Политика

РБКРБКСуд отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России

Нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation оспорила штраф в размере $2 млн, наложенный на нее министром финансов США Стивеном Мнучином, после того как корпорация якобы нарушила антироссийские санкции, заключив серию нефтяных и газовых сделок в России.
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с чего всё началось
Exxon Mobil Corp. в суде в Далласе добилась отмены штрафа Минфина США в размере $2 млн за невыполнение режима санкций против России, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на окружного судью.
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