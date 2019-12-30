с чего всё началось

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа в два миллиона долларов за нарушение санкций, введенных Вашингтоном против Москвы.

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

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