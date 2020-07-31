Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт
Апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор уроженцу Чечни Джохару Царнаеву, осужденному за совершение теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, передает Reuters.В источнике
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Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт
"Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменен, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора", - говорится в решении суда.
РИА Новостивчера в 15:40
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Суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
Коммерсантъвчера в 15:51