Суд в США получил список лиц, которые якобы вмешивались в выборы
В суде штата Вирджиния специальный агент Секретной службы США Хизер Тернер дала показания, на основании которых суд якобы получил списки участников «проекта Лахта», которые, по заявлению американской стороны, в 2017 году «создали возможности для охвата миллионов американцев через зарегистрированные на вымышленных лиц аккаунты в соцсетях, в том числе через использование политической рекламы».В источнике
С чего всё началось
Власти США получили список предполагаемых участников так называемого проекта «Лахта»
Американская сторона считает Лифшица одним из участников проекта "Лахта". В четверг Минфин США также внес Лифшица в санкционные списки в связи с предполагаемыми кибератаками и вмешательством в американские выборы.
ТАСС17:39
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