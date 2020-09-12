РБК 3

В суде штата Вирджиния специальный агент Секретной службы США Хизер Тернер дала показания, на основании которых суд якобы получил списки участников «проекта Лахта», которые, по заявлению американской стороны, в 2017 году «создали возможности для охвата миллионов американцев через зарегистрированные на вымышленных лиц аккаунты в соцсетях, в том числе через использование политической рекламы».