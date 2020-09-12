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Суд в США получил список лиц, которые якобы вмешивались в выборы

В суде штата Вирджиния специальный агент Секретной службы США Хизер Тернер дала показания, на основании которых суд якобы получил списки участников «проекта Лахта», которые, по заявлению американской стороны, в 2017 году «создали возможности для охвата миллионов американцев через зарегистрированные на вымышленных лиц аккаунты в соцсетях, в том числе через использование политической рекламы».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Власти США получили список предполагаемых участников так называемого проекта «Лахта»

Американская сторона считает Лифшица одним из участников проекта "Лахта". В четверг Минфин США также внес Лифшица в санкционные списки в связи с предполагаемыми кибератаками и вмешательством в американские выборы.
ТАСС17:39
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Коммерсантъ

Власти США заявили, что получили список участников проекта «Лахта» по вмешательству в выборы

Коммерсантъ20:41
Эхо Москвы

Власти США заявили о получении списка сотрудников проекта «Лахта» по вмешательству в выборы

Эхо Москвы21:06
Взгляд.ру

Секретная служба США рассказала о «российском вмешательстве» в выборы

Взгляд.ру20:58
РБК

США заявили о наличии списка участников проекта по вмешательству в выборы

РБК22:55
ТАСС

Власти США получили список предполагаемых участников так называемого проекта «Лахта»

ТАСС17:39
Lenta.ru

В США рассказали о списке сотрудников проекта по «вмешательству» в выборы

Lenta.ruвчера в 16:42
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В США рассказали о списке сотрудников проекта по «вмешательству» в выборы

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