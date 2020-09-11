Политика
ПрофильСуд в США получил список лиц, которые якобы вмешивались в выборы
В суде штата Вирджиния специальный агент Секретной службы США Хизер Тернер дала показания, на основании которых суд якобы получил списки участников «проекта Лахта», которые, по заявлению американской стороны, в 2017 году «создали возможности для охвата миллионов американцев через зарегистрированные на вымышленных лиц аккаунты в соцсетях, в том числе через использование политической рекламы».
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Власти США заявили, что получили список участников проекта «Лахта» по вмешательству в выборы
Коммерсантъвчера в 20:41
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В Воронеже мужчина устроил погром на избирательном участке
Воронеж, 12 сентября 2020, 12:21 — REGNUM Житель Воронежа устроил разгром на избирательном участке в ночь на 12 сентября.
REGNUM 05:21
Экономика
Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины
Киев, 11 сентября 2020, 12:50 — REGNUM Украинский экономист Александр Гончаров считает, что в настоящий момент имеет место «раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда
Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM вчера в 21:20
Культура
Зюганов оценил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с "Говорит Москва" прокомментировал проведение конкурса на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В.И. Ленина на Красной площади.
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Вести.Ru вчера в 18:00
Армия и оружие
Военные корабли НАТО провоцируют Россию в Баренцевом море
Военные корабли, принадлежащие странам-членам НАТО, начали явную провокацию против России в Баренцевом море.
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Общество
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Центробанк предупредил банки о новой схеме мошенничества, с помощью которой преступники могут получить сведения о клиентах, в частности об остатках на их счетах, сообщает РБК.
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Хозяева ответили голом Александра Горшкова. Для красно-синих эта победа стала четвёртой подряд, а «Амур» потерпел пятое поражение.
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«Кинотавр» открылся в Сочи с соблюдением предосторожностей
Фестиваль продлится до 18 сентября. «Кинотавр», который традиционно проходит в июне, был перенесен из-за пандемии.
Известия вчера в 13:22
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Дэвис победил Мачиду раздельным решением судей на турнире Bellator 245
Американский боец смешанных единоборств Фил Дэвис одержал победу над бразильцем Лиото Мачидой в рамках турнира Bellator 245, проходившем в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).
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Оксана Самойлова перекрасила волосы в розовый цвет
Paparazzi.ru 00:56
Политика
Посол заявил о глубоком кризисе в отношениях России и США
Ранее Антонов заявил, что причиной дестабилизации мировой системы ядерного сдерживания в настоящее время является развертывание США ядерных зарядов малой мощности, а не действия Москвы.
РБК 03:37
Общество
ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм
Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБК вчера в 16:31
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Наташу Королеву и Сергея Глушко обокрали на пять миллионов рублей
Наташа Королева из-за своего супруга Сергея Глушко лишилась ювелирных украшений общей стоимостью около пяти миллионов рублей.
Discover24 03:54
Армия и оружие
США отработали удары крылатых ракет по России из Эстонии и Канады
На учениях Allied Sky, которые прошли 28 августа, американские стратегические бомбардировщики В-52Н отработали удары по России из Эстонии и Канады.
Профиль вчера в 10:14
Общество
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Шевченко рассказал, что думает об Ибрагимовиче
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко, ранее выступавший за «Милан», высказался о шведском нападающем Златане Ибрагимовиче.
Евро-футбол.ру 05:36
Футбол
Де Брюйне заявил, что ему плевать на несостоявшийся переход Месси в «Манчестер Сити»
BetOn 04:50
Автоспорт
Датчанин Вести выиграл первую гонку этапа «Формулы-3» в Италии
Датский пилот команды Prema Фредерик Вести выиграл первую гонку заключительного этапа серии "Формула-3", который проходит в Италии.
ТАСС Спорт 05:22
Армия и оружие
В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы
Известия вчера в 22:14
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Создатели «Аватара-2» показали фото со съемок с Сигурни Уивер
На одном из снимков Уивер находится в водолазном костюме под водой, а на другом актриса улыбается в резервуаре с шариками.
Evo-rus.com вчера в 06:36
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Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95
Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
REGNUM вчера в 21:34
Политика
России запретили объединяться с Белоруссией
Литва якобы стала первой страной, признавшей Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии и пригрозившей России санкциями из-за Лукашенко.
Взгляд.ру вчера в 14:02
Армия и оружие
Семченко о ползучем наступлении на Донбассе во время перемирия
Александр Семченко прокомментировал ситуацию на Донбассе во время очередного перемирия.
Новостной фронт вчера в 15:31
Общество
Известный российский продюсер предрек миру голод, потрясения и смерти
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин в своем Instagram высказал мнение, что с ноября 2020 начнутся глобальные изменения в политической жизни мира.
РИА Новости 01:51
Происшествия
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной
РИА Новости вчера в 19:08
Политика
Светлана Тихановская допустила формирование нового президиума Координационного совета оппозиции
Политик, которого Литва признала избранным президентом Белоруссии, сказала это в интервью белорусскому порталу tut.by.
Эхо Москвы вчера в 15:32
Происшествия
Турция отказала России в помощи в расследовании гибели 12-летней россиянки в турецком отеле
Турция отказала России в международной правовой помощи в расследовании гибели 12-летней Алисы Адамовой.
BFM.ru 05:26