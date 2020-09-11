Политика
Evo-rus.comСуд в США получил список лиц, которые якобы вмешивались в выборы
Американцы подчеркивают, что участники данного проекта в 2017-м вмешивались в выборы в США через социальные сети. Правоохранительные органы Штатов полагают, что у участников проекта имелись поддельные документы для незаконной деятельности.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Власти США заявили, что получили список участников проекта «Лахта» по вмешательству в выборы
Коммерсантъвчера в 20:41
Автоматически обработано 7408 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Происшествия
В Пензе следователи завели дело о доведении ребенка до самоубийства
Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства после гибели 10-летнего ребенка в Кузнецке Пензенской области.
Газета.Ru 06:24
Происшествия
В ДТП с автобусом в Ивановской области погиб водитель иномарки
Днем 12 сентября в Ивановской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса.
РБК 06:59
Футбол
Де Брюйне заявил, что ему плевать на несостоявшийся переход Месси в «Манчестер Сити»
Metaratings 06:46
Общество
Зюганов заявил о презрении к идее другого использования Мавзолея
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал объявленный Союзом архитекторов России конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию мавзолея на Красной площади в Москве.
РБК 06:44
Политика
Явка на голосовании в Татарстане за день достигла 27,5%
Явка на выборах президента Татарстана, по итогам 11 сентября, превысила четверть от общего числа избирателей, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
Коммерсантъ 06:24
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти топором, вышла замуж
Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший муж Дмитрий Грачев из ревности отрубил кисти топором, снова вышла замуж.
Что происходит 01:59
Политика
Оппозиция Белоруссии заявила, что КС продолжит работу без президиума
Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии продолжит работу без своего президиума.
News.ru 06:55
Общество
ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке
Как мошенники использовали голосовое меню ЦБ расследовал инцидент, после того как один из банков сообщил о резком росте числа звонков своим клиентам от мошенников, которым было известно об остатках денежных средств на счетах, следует из письма.
РБК 03:00
Общество
ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм
Дизайнера и основателя одной из старейших российских дизайн-студий Артемия Лебедева обвинили в публичном оскорблении памяти Победы и создании «резко отрицательного образа» черкесов — заявление об этом подал в ФСБ председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве профессор Юрий Агирбов.
РБК вчера в 16:31
Игры
Microsoft показал Xbox Series S еще в июле. Тогда консоль никто не заметил
Microsoft опубликовала в официальном твиттере Xbox скриншот с июльского видео, на котором на заднем плане видна Xbox Series S. Консоль появлялась во время выступления Фила Спенсера, руководителя игрового подразделения Xbox, на Gamelab20.
Cyber.sports.ru 04:32
Общество
В Хабаровске прошел десятый субботний митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска десятую субботу подряд вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала.
РБК 03:30
Футбол
«Зенит» хочет купить Фекира после неудачи с Эриксеном
«Зенит» хочет попробовать приобрести хавбека «Бетиса» Набиля Фекира.
Vprognoze.ru вчера в 07:30
Финансы
Минфин может в ближайшие два года заимствовать более 7 трлн рублей
Минфин России в ближайшие 2 года может привлечь в бюджет заимствований более чем на 7 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
Газета.Ru вчера в 10:51
Единоборства
Харитонов победил Уильямса техническим нокаутом во втором раунде
Вести.Ru вчера в 18:00
Армия и оружие
На Украине придумали, как уничтожить Черноморский флот РФ
Вечерний курьер 06:57
Экономика
ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
В налоговую базу войдут данные по превышению суммы доходов в виде %, полученных за год по всем вкладам и остаткам на счетах в банках, над суммой %.
Evo-rus.com вчера в 04:40
Политика
Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины
Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
РИА Новости вчера в 10:10
Армия и оружие
Defence News: при попытке атаковать россиян военные США растерялись
Попытка военных США атаковать Россию при отработке действий с помощью новейшей системы управления ABSM закончилась полным провалом.
Недвижимость.RU 10 сентября в 11:21
Происшествия
В Казани обрушилась стена заброшенного здания
В Казани на улице Клары Цеткин на проезжую часть обрушилась стена заброшенного здания, пострадавших нет.
РБК 06:03
Общество
Первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября
Первые партии вакцины от коронавируса отгружены во все российские регионы и будут доставлены до понедельника.
Известия 03:05
Политика
Глава Мосгорсуда Ольга Егорова перейдет на работу в мэрию Москвы
Ольга Егорова занимает пост главы Мосгорсуда с 2000 года.
РБК 01:04
Армия и оружие
В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы
Известия вчера в 22:14
Транспорт
Минтранс предложил ввести в России бесплатный проезд
Ранее министерство констатировало, что популярность общественного транспорта у жителей России намного ниже, чем личного.
Orenburg.media вчера в 00:28
Общество
В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам
Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена.
Evo-rus.com вчера в 04:23
Происшествия
Здание Ростехнадзора в Екатеринбурге горит на площади 700 кв. м
Площадь пожара составляет 700 кв. м.
Газета.Ru 06:31
Общество
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
Актёра Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет лишения свободы за ДТП со смертельным исходом, перевели из карантинной камеры в обычную.
Российская газета вчера в 15:31
Политика
Лавров прокомментировал возможные новые санкции Запада
В случае введения Западом новых санкций из-за ситуации вокруг блогера и оппозиционера Алексея Навального Россия не оставит их без внимания.
Известия 07:08