Политика

Evo-rus.comEvo-rus.comСуд в США получил список лиц, которые якобы вмешивались в выборы

Американцы подчеркивают, что участники данного проекта в 2017-м вмешивались в выборы в США через социальные сети. Правоохранительные органы Штатов полагают, что у участников проекта имелись поддельные документы для незаконной деятельности.
Читать в источнике
Комментировать116

Подробнее о событии

Власти США утверждают, что получили список участников программы по вмешательству в выборы

Эхо Москвы04:03

В США рассказали о списке сотрудников проекта по «вмешательству» в выборы

РИА Новостивчера в 14:16

Секретная служба США рассказала о «российском вмешательстве» в выборы

Взгляд.рувчера в 20:58

Власти США заявили, что получили список участников проекта «Лахта» по вмешательству в выборы

Коммерсантъвчера в 20:41

Власти США получили список предполагаемых участников так называемого проекта «Лахта»

ТАССвчера в 17:39

В США рассказали о списке сотрудников проекта по «вмешательству» в выборы

Lenta.ruвчера в 16:42

США заявили о наличии списка участников проекта по вмешательству в выборы

РБКвчера в 22:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7408 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Шоу-бизнес

Екатерина Шпица восхитила публику роскошным платьем с корсетом

Bimru.ru 03:11
Происшествия

Марию Колесникову перевели из СИЗО Минска в Жодино

ТАСС 06:17
56
Происшествия

В Пензе следователи завели дело о доведении ребенка до самоубийства

Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства после гибели 10-летнего ребенка в Кузнецке Пензенской области.
Газета.Ru 06:24
4
Происшествия

В ДТП с автобусом в Ивановской области погиб водитель иномарки

Днем 12 сентября в Ивановской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса.
РБК 06:59
Футбол

Де Брюйне заявил, что ему плевать на несостоявшийся переход Месси в «Манчестер Сити»

Metaratings 06:46
Общество

Зюганов заявил о презрении к идее другого использования Мавзолея

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал объявленный Союзом архитекторов России конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию мавзолея на Красной площади в Москве.
РБК 06:44
97
Политика

Явка на голосовании в Татарстане за день достигла 27,5%

Явка на выборах президента Татарстана, по итогам 11 сентября, превысила четверть от общего числа избирателей, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
Коммерсантъ 06:24
21
Шоу-бизнес

Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти топором, вышла замуж

Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший муж Дмитрий Грачев из ревности отрубил кисти топором, снова вышла замуж.
Что происходит 01:59
10
Политика

Оппозиция Белоруссии заявила, что КС продолжит работу без президиума

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии продолжит работу без своего президиума.
News.ru 06:55
34
Общество

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

Как мошенники использовали голосовое меню ЦБ расследовал инцидент, после того как один из банков сообщил о резком росте числа звонков своим клиентам от мошенников, которым было известно об остатках денежных средств на счетах, следует из письма.
РБК 03:00
108
Общество

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Дизайнера и основателя одной из старейших российских дизайн-студий Артемия Лебедева обвинили в публичном оскорблении памяти Победы и создании «резко отрицательного образа» черкесов — заявление об этом подал в ФСБ председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве профессор Юрий Агирбов.
РБК вчера в 16:31
655
Игры

Microsoft показал Xbox Series S еще в июле. Тогда консоль никто не заметил

Microsoft опубликовала в официальном твиттере Xbox скриншот с июльского видео, на котором на заднем плане видна Xbox Series S. Консоль появлялась во время выступления Фила Спенсера, руководителя игрового подразделения Xbox, на Gamelab20.
Cyber.sports.ru 04:32
2
Общество

В Хабаровске прошел десятый субботний митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска десятую субботу подряд вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала.
РБК 03:30
195
Футбол

«Зенит» хочет купить Фекира после неудачи с Эриксеном

«Зенит» хочет попробовать приобрести хавбека «Бетиса» Набиля Фекира.
Vprognoze.ru вчера в 07:30
Финансы

Минфин может в ближайшие два года заимствовать более 7 трлн рублей

Минфин России в ближайшие 2 года может привлечь в бюджет заимствований более чем на 7 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
Газета.Ru вчера в 10:51
63
Единоборства

Харитонов победил Уильямса техническим нокаутом во втором раунде

Вести.Ru вчера в 18:00
6
Общество

В Белоруссии задержали более 30 участников акций протеста

News.ru 03:47
12
Армия и оружие

На Украине придумали, как уничтожить Черноморский флот РФ

Вечерний курьер 06:57
47
Экономика

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В налоговую базу войдут данные по превышению суммы доходов в виде %, полученных за год по всем вкладам и остаткам на счетах в банках, над суммой %.
Evo-rus.com вчера в 04:40
247
Политика

Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
РИА Новости вчера в 10:10
289
Армия и оружие

Defence News: при попытке атаковать россиян военные США растерялись

Попытка военных США атаковать Россию при отработке действий с помощью новейшей системы управления ABSM закончилась полным провалом.
Недвижимость.RU 10 сентября в 11:21
64
Происшествия

В Казани обрушилась стена заброшенного здания

В Казани на улице Клары Цеткин на проезжую часть обрушилась стена заброшенного здания, пострадавших нет.
РБК 06:03
7
Общество

Первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября

Первые партии вакцины от коронавируса отгружены во все российские регионы и будут доставлены до понедельника.
Известия 03:05
649
Политика

Глава Мосгорсуда Ольга Егорова перейдет на работу в мэрию Москвы

Ольга Егорова занимает пост главы Мосгорсуда с 2000 года.
РБК 01:04
Армия и оружие

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Известия вчера в 22:14
1,2K
Транспорт

Минтранс предложил ввести в России бесплатный проезд

Ранее министерство констатировало, что популярность общественного транспорта у жителей России намного ниже, чем личного.
Orenburg.media вчера в 00:28
6,9K
Общество

В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена.
Evo-rus.com вчера в 04:23
587
Происшествия

Здание Ростехнадзора в Екатеринбурге горит на площади 700 кв. м

Площадь пожара составляет 700 кв. м.
Газета.Ru 06:31
9
Общество

Михаила Ефремова перевели в обычную камеру

Актёра Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет лишения свободы за ДТП со смертельным исходом, перевели из карантинной камеры в обычную.
Российская газета вчера в 15:31
233
Политика

Лавров прокомментировал возможные новые санкции Запада

В случае введения Западом новых санкций из-за ситуации вокруг блогера и оппозиционера Алексея Навального Россия не оставит их без внимания.
Известия 07:08
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в США - 2020Больше новостей по теме
Главное