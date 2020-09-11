Американцы подчеркивают, что участники данного проекта в 2017-м вмешивались в выборы в США через социальные сети. Правоохранительные органы Штатов полагают, что у участников проекта имелись поддельные документы для незаконной деятельности.

Суд в США получил список лиц, которые якобы вмешивались в выборы

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