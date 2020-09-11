Политика
Evo-rus.comСуд в США получил список лиц, которые якобы вмешивались в выборы
Американцы подчеркивают, что участники данного проекта в 2017-м вмешивались в выборы в США через социальные сети. Правоохранительные органы Штатов полагают, что у участников проекта имелись поддельные документы для незаконной деятельности.
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Власти США заявили, что получили список участников проекта «Лахта» по вмешательству в выборы
Коммерсантъвчера в 20:41
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Игры
Ubisoft анонсировала ремейк игры Prince of Persia: The Sands of Time
ИА Красная Весна 10 сентября в 16:37
Футбол
«Тамбов» одержал победу над «Уфой» в матче РПЛ
"Тамбов" одержал победу над "Уфой" в матче седьмого тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:36
Политика
Премьер Дании выступила за пересмотр позиции по «Северному потоку — 2»
Премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за пересмотр позиции по проекту газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.
RT на русском 08:13
Общество
Зюганов раскритиковал конкурс на новое использование мавзолея Ленина
Ранее 12 сентября Союз архитекторов России объявил конкурс на новую концепцию использования мавзолея.
Известия 08:10
Шоу-бизнес
В Instagram Заворотнюк впервые за пять месяцев появилось сообщение
В сториз актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился пост — ее фотография с мужем Петром Чернышевым.
РБК 06:34
Общество
Мясников объяснил призыв радоваться росту числа случаев коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале прокомментировал свои слова о том, что "нужно радоваться росту числа заболевших коронавирусом".
РИА Новости 07:50
Кино
Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»
Кинокартины, претендующие на «Оскар», будут проходить теперь более жесткий отбор, сообщает сайт «ufanotes.ru».
Лезги газет вчера в 13:36
Здоровье
Установлен месяц рождения всех долгожителей
МедиаПоток вчера в 09:15
Происшествия
Марию Колесникову перевели из минского СИЗО в Жодино
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Мария Колесникова была переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино, сообщает портал Tut.by со ссылкой на адвоката Колесниковой Людмилу Казак.
Ведомости 07:17
Политика
Лавров: Россия ответит на санкции Запада из-за Навального
Напомним: западные политики сделали ситуацию с болезнью Навальным поводом для возможного введения антироссийских санкций и остановки газопровода "Северный поток - 2". Не отвечая на запросы российской генпрокуратуры, власти ФРГ обвинили государственные органы РФ в отравлении блогера боевым ядом "Новичок".
МонаВиста 07:31
Происшествия
МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске
Evo-rus.com 01:58
Экономика
Минсельхоз ожидает достаточного для России урожая подсолнечника
В Минсельхозе ожидают, что урожая подсолнечника в 2020 году будет достаточно для внутреннего потребления.
Коммерсантъ 08:34
Единоборства
Харитонов победил Уильямса техническим нокаутом во втором раунде
Харитонов уже в первом раунде отправил соперника в нокдаун, однако рефери позволил продолжить поединок.
Вести.Ru вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Лобода шокировала поклонников неприлично коротким платьем
Украинская певица, ведущая и автор песен Светлана Лобода порадовала поклонников своим новым снимком.
Политическая Экспертиза 04:23
Общество
ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами
Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru 06:26
Кино
В Сочи открылся 31-й российский кинофестиваль «Кинотавр»
В пятницу, 9 июня, в Сочи открылся 31-й российский фестиваль "Кинотавр".
Экономика сегодня 03:44
Футбол
«Челси» договорился с «Ренном» о переходе голкипера
По сообщениям СМИ, "Челси" и "Ренн" договорились о переходе вратаря Эдуардо Менди.
Bobsoccer вчера в 11:04
Происшествия
В Удмуртии два ребенка погибли при обрушении кровли в бараке
Двое детей погибли в результате обрушения кровли в бараке в городе Сарапуле в Удмуртии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 08:33
Политика
КС белорусской оппозиции продолжит работу без президиума
Координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что дальше будет работать без президиума, поскольку все его члены или были задержаны, или покинули страну.
Вести.Ru 06:44
Игры
Свежий трейлер ремастера Crysis посвятили рейтрейсингу на консолях
Студия подготовила лишь 40 секунд кадров на PS4 Pro и Xbox One X — на базовых PS4 и Xbox One рейтрейсинга не будет, а на старших версиях консолей он доступен только в отдельном режиме при динамическом разрешении 1080р.
Игромания.ру вчера в 11:49
Экономика
Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 35 млрд рублей на пособия по безработице.
Газета.Ru 08:13
Общество
В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам
Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена.
Evo-rus.com вчера в 04:23
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова развелись после шести лет отношений
Многочисленные слухи о возможном расставании 37-летнего рэпера Тимати с 24-летней моделью Анастасией Решетовой ходили уже давно: сообщалось, что ребята не смогли пережить вместе карантин и решили разбежаться после шести лет отношений.
Kazanfirst.ru вчера в 04:39
Автоспорт
Боттас стал лучшим в третьей практике Гран-при Тосканы, Квят — девятый
Финский пилот Mercedes Валттери Боттас показал лучшее время в третьей свободной практике девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Тосканы.
RT на русском 07:34
Политика
Россия поставила в КНДР 50 тысяч тонн пшеницы в качестве гумпомощи
«Завершена поставка в КНДР 50 тыс. тонн пшеницы, предоставленной Россией в качестве безвозмездной гуманитарной помощи», — указано в сообщении дипмиссии в Facebook.
RT на русском 06:19
Шоу-бизнес
Искалеченная экс-супругом Маргарита Грачева вышла замуж
В конце 2017 года муж Маргариты Грачевой Дмитрий вывез супругу в лес, раздробил ей топором обе кисти рук, после чего отрубил их.
МИР 24 07:03
Общество
Андрей Разин: нас ждут голод и холодная война
Российский продюсер Андрей Разин в своём "Инстаграм" взялся предсказывать будущее, утверждая при этом, что все его предсказания сбываются.
Pravda.Ru 02:54
Экономика
ФНС пояснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
Стало известно о том, каков будет порядок уплаты налога с банковских вкладов и нужно ли декларировать сумму.
ToDay News Ufa 10 сентября в 16:28