Политика

RT на русскомRT на русскомСуд в США прекращает дело в отношении российской компании «Конкорд»

Суд в США удовлетворил ходатайство прокуроров о прекращении дела в отношении российской компании «Конкорд Менеджмент» по обвинению в якобы «вмешательстве» в американские президентские выборы.
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Суд в США прекращает дело в отношении российской компании «Конкорд»

RT на русском00:41

Что случилось этой ночью: вторник, 17 марта

Интерфакс00:06

Американский суд закрыл дело против российской «Конкорд Менеджмент»

РИА Новостивчера в 22:26

Суд в США постановил прекратить процесс в отношении российской компании «Конкорд»

ТАССвчера в 21:53

Прокуратура в США просит прекратить дело в отношении российской компании «Конкорд»

Комсомольская правдавчера в 19:33

Суд в США попросили прекратить дело против «Конкорда»

Lenta.ruвчера в 19:13

Прокуроры в США просят прекратить дело против «Конкорда»

Коммерсантъвчера в 19:13
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Политика

Рада одобрила кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора

Верховная рада Украины во вторник поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении и.о. директора госбюро расследований Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора.
РИА Новости 04:13
Общество

Минтруд упростит порядок получения пособий на детей 3-7 лет

Родители смогут получать пособия на детей от 3 до 7 лет без справок, просто по заявлению, передает ОТР сообщение главы Минтруда Антона Котякова.
Общественное телевидение России вчера в 06:48
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян заявила о четвертой беременности

Маргарита Симоньян смогла забеременеть в четвертый раз, хотя еще четыре месяца назад родила третьего ребенка.
OAnews вчера в 05:07
Политика

Украина временно закрыла границы с Крымом

Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Газета.Ru 02:33
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов

Курс доллара к рублю на открытии Московской биржи снизился на 0,87% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74 руб/$.
Коммерсантъ 03:39
Здоровье

Сбежавших из инфекционной больницы россиян вернули обратно

Сбежавшие пациенты инфекционной больницы в московской Коммунарке найдены и доставлены обратно в карантин.
Lenta.ru 02:57
Общество

Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата Рады Мосийчука

Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука за нападение на посольство России в Киеве.
RT на русском 03:44
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда

НТВ вчера в 10:50
Политика

Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства

Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
ТАСС 02:31
Здоровье

Forbes сообщил об утечке прогнозов Goldman Sachs по коронавирусу

Записи с закрытого совещания клиентов инвестиционного банка Goldman Sachs, на котором обсуждалось воздействие коронавируса на мировую экономику, попали в интернет, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 04:05
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Здоровье

В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Петербургский дневник 15 марта в 08:56
Шоу-бизнес

Обновила цвет к весне: певица Нюша стала блондинкой

На своей странице в соцсети Instagram Нюша опубликовала новое фото, на котором она запечатлена с новым оттенком волос – к весне 29-летняя певица решила перекраситься из брюнетки в блондинку.
MedikForum.ru вчера в 06:26
Общество

Собянин назначил нового руководителя департамента безопасности города

"Назначить Хлебникова Сергея Дмитриевича на должность руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в документе.
ТАСС 02:33
Экономика

Правительство обновит список системно значимых компаний

Российское правительство и Центробанк планируют утвердить обновленный список системно значимых компаний.
РИА Новости 03:15
Здоровье

Пожилым россиянам рекомендовали сидеть дома из-за коронавируса

Пожилым россиянам рекомендовали сидеть дома из-за распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда.
Piter.tv 03:13
Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 14:22
Общество

Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал несколько советов, как уберечься от заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 17:15
Футбол

Евсеев — о коронавирусе: как бы жизнь ни тасовала карты, всё равно играть нам

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает, что проведение матчей в Российской Премьер-Лиге нужно приостановить из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Чемпионат 02:36
Происшествия

В Хибинах от схода лавины погиб альпинист из Петербурга

В Хибинах (Мурманская область) на горе Тахтарвумчорр в понедельник погиб альпинист из Санкт-Петербурга, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.
Интерфакс вчера в 13:49
Общество

РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
ТАСС 03:34
Политика

КС России признал законность поправок в Конституцию

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
Известия вчера в 10:01
Общество

В Москве ввели новые ограничения в связи с пандемией

Москва объявила новые меры предотвращения распространения коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 13:52
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:22
Политика

СКР проверяет латышских легионеров СС на причастность к геноциду

REGNUM 02:57
Экономика

«AliExpress Россия» заявила о переходе на обычный режим работы

На торговой площадке «AliExpress Россия» (входит в СП Alibaba Group, Mail.ru Group, РФПИ и «МегаФона») 95% поставщиков вернулись к нормальной работе и восстановили поставки товаров покупателям в штатном режиме.
Коммерсантъ 04:00
Политика

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM 00:15
Происшествия

В Казахстане у двухлетней девочки обнаружили коронавирус

В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта.
ТАСС 00:48
Политика

Вице-мэром Иркутска назначен Руслан Болотов

Иркутск, 17.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-мэром Иркутска назначен экс-председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.
Телеинформ вчера в 23:33
Хоккей

КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Газета.Ru вчера в 17:00
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