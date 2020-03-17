Активная стратегия защиты российской компании «Конкорд» по делу о «вмешательстве» в выборы президента США заставила обвинение перейти к обороне, поскольку его «доказательства» были абсолютно надуманными. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

«Конкорд» заставил суд США снять все обвинения с компании

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