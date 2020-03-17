Суд в США удовлетворил просьбу прокуроров закрыть дело против российской компании "Конкорд Менеджмент", следует из решения суда.

Суд в США прекратил дело против «Конкорда»

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