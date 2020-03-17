Политика
РИА НовостиСуд в США прекратил дело против «Конкорда»
Суд в США удовлетворил просьбу прокуроров закрыть дело против российской компании "Конкорд Менеджмент", следует из решения суда.
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Прокуратура в США просит прекратить дело в отношении российской компании «Конкорд»
Комсомольская правда19:33
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Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Авто
Сфотографировали новый кроссовер Volkswagen для России
Автомобиль по сути является перелицованным Skoda Karoq, причем для китайской модели использовали удлиненную версию кроссовера.
Здоровье
В Омской области вводится особый режим из-за коронавируса
На территории Омской области вводится режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»
Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Общество
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
Экономика
Фондовые биржи США показали рекордное падение за последние 33 года
Dow Jones обрушился почти на 3 пункта. Фондовые биржи США показали рекордное падение с «черного понедельника» 1987 года.
Здоровье
Минздрав начал проверку иркутского городского перинатального центра
Минздрав Иркутской области с 16 марта начал комплексную проверку Иркутского городского перинатального центра, сообщает газета «Областная».
Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
Политика
Медведев назвал ситуацию с коронавирусом сложной
Ситуация с коронавирусом сложная, регионы переведены в режим повышенной готовности, а "Единая Россия" не должна оставаться в стороне, ведь у нее есть ресурсы для помощи, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
Политика
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
Общество
Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ
Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, сообщает "Российская газета".
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Общество
Судно «Морской старт» прибыло из США в Приморье
Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 17 марта 2020, 06:17 — REGNUM Вышедшее из Лонг-Бич 28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в российском Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Армия и оружие
МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе
МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе. Крупные боевые формирования перевооружились и готовы начать новое наступление.
Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз
В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Политика
Трамп заявил о продлении пандемии коронавируса в США до августа
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, закончится в его стране в июле-августе.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Происшествия
В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел
В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
Общество
Минтруд упростит порядок получения пособий на детей 3-7 лет
Родители смогут получать пособия на детей от 3 до 7 лет без справок, просто по заявлению, передает ОТР сообщение главы Минтруда Антона Котякова.
Кино
Вин Дизель уверен, что «Бладшот» составит конкуренцию DC и Marvel
Актер уверен, что история мести воскресшего героя Рэя Гаррисона способна составить конкуренцию DC и Marvel, пишет "Киноафиша".
Общество
В США приступили к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
Первый из 45 молодых и здоровых волонтеров в США получит сегодня экспериментальную дозу вакцины от коронавируса.
Общество
В Якутии введен режим повышенной готовности
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил о вводе не территории республики режима повышенной готовности.
Происшествия
В Самарской области выявили троих пациентов с коронавирусом
В Самарской области зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе губернатора.
Финансы
Bloomberg: Доллар может подорожать на 30% до 97 рублей
Доллар может укрепиться еще на 30% по отношению к российскому рублю, пишет Bloomberg. Агентство ссылается на расчеты собственных аналитиков.