Политика

РИА НовостиРИА НовостиСуд в США прекратил дело против «Конкорда»

Суд в США удовлетворил просьбу прокуроров закрыть дело против российской компании "Конкорд Менеджмент", следует из решения суда.
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Прокуроры в США просят прекратить дело в отношении российской компании

RT на русском22:27

Суд в США попросили прекратить дело против «Конкорда»

Lenta.ru19:13

Суд в США прекратил дело против «Конкорда»

РИА Новости22:26

Суд в США постановил прекратить процесс в отношении российской компании «Конкорд»

ТАСС21:53

Прокуратура в США просит прекратить дело в отношении российской компании «Конкорд»

Комсомольская правда19:33

Минюст США снял обвинения с российской компании «Конкорд»

Интерфакс21:36

Прокуроры в США просят прекратить дело против «Конкорда»

Коммерсантъ19:13
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Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда 14 марта в 19:20
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Мировые цены на нефть выросли на 5%

Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Коммерсантъ 22:58
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Сфотографировали новый кроссовер Volkswagen для России

Автомобиль по сути является перелицованным Skoda Karoq, причем для китайской модели использовали удлиненную версию кроссовера.
Tvoe-avto.com 03:49
Здоровье

В Омской области вводится особый режим из-за коронавируса

На территории Омской области вводится режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.
RuNews24.ru 22:06
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»

Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Политика

Конституционный суд одобрил поправки к Конституции

Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Lenta.ru 09:39
Общество

За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
ТАСС 19:23
Экономика

Фондовые биржи США показали рекордное падение за последние 33 года

Dow Jones обрушился почти на 3 пункта. Фондовые биржи США показали рекордное падение с «черного понедельника» 1987 года.
Мой Брянск 23:36
Здоровье

Минздрав начал проверку иркутского городского перинатального центра

Минздрав Иркутской области с 16 марта начал комплексную проверку Иркутского городского перинатального центра, сообщает газета «Областная».
ИрСити 04:54
Политика

Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины

Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Журналистская правда 07:59
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
ТАСС 09:21
Политика

Медведев назвал ситуацию с коронавирусом сложной

Ситуация с коронавирусом сложная, регионы переведены в режим повышенной готовности, а "Единая Россия" не должна оставаться в стороне, ведь у нее есть ресурсы для помощи, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
РИА Новости 10:47
Политика

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
RT на русском 07:00
Общество

Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ

Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, сообщает "Российская газета".
РИА Новости вчера в 06:34
Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Evo-rus.com 07:10
Общество

Судно «Морской старт» прибыло из США в Приморье

Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 17 марта 2020, 06:17 — REGNUM Вышедшее из Лонг-Бич 28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в российском Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 23:17
Армия и оружие

МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе

МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе. Крупные боевые формирования перевооружились и готовы начать новое наступление.
Piter.tv 08:12
Футбол

«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом

Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
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Наука

Свитки Мертвого моря из вашингтонского музея оказались подделкой

Газета.Ru 11:23
Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM 14:22
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз

В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Gazeta.SPb 05:04
Политика

Трамп заявил о продлении пандемии коронавируса в США до августа

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, закончится в его стране в июле-августе.
Известия 17:01
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Происшествия

В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел

В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
RT на русском вчера в 10:23
Общество

Минтруд упростит порядок получения пособий на детей 3-7 лет

Родители смогут получать пособия на детей от 3 до 7 лет без справок, просто по заявлению, передает ОТР сообщение главы Минтруда Антона Котякова.
Общественное телевидение России 06:48
Кино

Вин Дизель уверен, что «Бладшот» составит конкуренцию DC и Marvel

Актер уверен, что история мести воскресшего героя Рэя Гаррисона способна составить конкуренцию DC и Marvel, пишет "Киноафиша".
Народные новости 14 марта в 21:27
Общество

В США приступили к испытанию вакцины от COVID-19 на людях

Первый из 45 молодых и здоровых волонтеров в США получит сегодня экспериментальную дозу вакцины от коронавируса.
BFM.ru 04:40
Общество

В Якутии введен режим повышенной готовности

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил о вводе не территории республики режима повышенной готовности.
Якутия Daily 22:59
Происшествия

В Самарской области выявили троих пациентов с коронавирусом

В Самарской области зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе губернатора.
Российская газета 10:40
Финансы

Bloomberg: Доллар может подорожать на 30% до 97 рублей

Доллар может укрепиться еще на 30% по отношению к российскому рублю, пишет Bloomberg. Агентство ссылается на расчеты собственных аналитиков.
БИЗНЕС Online 09:22
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Британо-французский сверхзвуковой пассажирский самолёт, один из двух типов гражданских сверхзвуковых самолётов, находившихся в коммерческой эксплуатации. «Конкорд» был создан в результате слияния в 1962 году двух национальных программ разработки сверхзвукового пассажирского авиатранспорта, основными разработчиками самолёта стали компании Sud Aviation с французской стороны и BAC с английской, двигательные установки самолёта совместной разработки британской Rolls-Royce и французской SNECMA.
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